وأعرب السفير أشرف سويلم عن تشرفه بهذ الاختيار الذي يأتى فى إطار اهتمام مصر بتعزيز التعاون مع مختلف أجهزة الاتحاد الإفريقى، والدور الريادى الذى تضطلع به مصر فى معاونة الدول الإفريقية على تحقيق أهداف الأجندة الإفريقية للتنمية 2063.
وتجدر الإشارة إلى أن مصر واحدة من خمس دول إفريقية ساهمت عام 2001 فى تأسيس النيباد التى تعتبر الآن الذراع التنموى للاتحاد الإفريقى وتقوم بتنظيم وتمويل مشروعات وبرامج تُعنى بتحقيق أهداف التنمية المستدامة فى الدول الإفريقية.
كما أن مصر من أوائل الدول الإفريقية التى انضمت إلى آلية مراجعة النظراء الإفريقية المعنية بتقييم آداء الدول الإفريقية طبقًا للمؤشرات الخاصة بالديمقراطية والحوكمة السياسية، والحوكمة الاقتصادية، والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وحوكمة الشراكات والقطاع الخاص.
ومن المقرر انعقاد قمة النيباد، وقمة الدول الأعضاء فى آلية مراجعة النظراء الإفريقية، فى شهر فبراير 2023، تمهيدًا لانعقاد القمة الإفريقية العادية يوم 18 فبراير القادم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تعيين ممثل شخصى لرئيس الجمهورية لدى وكالة الاتحاد الإفريقى للتنمية «نيباد» على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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