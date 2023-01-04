تعيين ممثل شخصى لرئيس الجمهورية لدى وكالة الاتحاد الإفريقى للتنمية «نيباد»

جدة - نرمين السيد - وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بتعيين السفير أشرف سويلم، مدير إدارة المنظمات والتجمعات الإفريقية بوزارة الخارجية، كممثل شخصى له لدى وكالة الاتحاد الإفريقى للتنمية "النيباد"، وكذلك كنقطة الاتصال المصرية فى آلية مراجعة النظراء الإفريقية.





وأعرب السفير أشرف سويلم عن تشرفه بهذ الاختيار الذي يأتى فى إطار اهتمام مصر بتعزيز التعاون مع مختلف أجهزة الاتحاد الإفريقى، والدور الريادى الذى تضطلع به مصر فى معاونة الدول الإفريقية على تحقيق أهداف الأجندة الإفريقية للتنمية 2063.

وتجدر الإشارة إلى أن مصر واحدة من خمس دول إفريقية ساهمت عام 2001 فى تأسيس النيباد التى تعتبر الآن الذراع التنموى للاتحاد الإفريقى وتقوم بتنظيم وتمويل مشروعات وبرامج تُعنى بتحقيق أهداف التنمية المستدامة فى الدول الإفريقية.

كما أن مصر من أوائل الدول الإفريقية التى انضمت إلى آلية مراجعة النظراء الإفريقية المعنية بتقييم آداء الدول الإفريقية طبقًا للمؤشرات الخاصة بالديمقراطية والحوكمة السياسية، والحوكمة الاقتصادية، والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وحوكمة الشراكات والقطاع الخاص.

ومن المقرر انعقاد قمة النيباد، وقمة الدول الأعضاء فى آلية مراجعة النظراء الإفريقية، فى شهر فبراير 2023، تمهيدًا لانعقاد القمة الإفريقية العادية يوم 18 فبراير القادم.