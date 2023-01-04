مدينة سوهاج الجديدة.. درة التنمية فى الصعيد «صور»

جدة - نرمين السيد - قررت الدولة، إنشاء مدينة سوهاج الجديدة؛ لتكون إحدى مدن الجيل الثالث، ومن المستهدف أن يصل حجم السكان فى المدينة إلى 820,000 نسمة حتى عام 2050.





تقع مدينة سوهاج الجديدة على بعد 8 كم فقط عن سوهاج الحالية، جنوب غرب مدينة سوهاج، وتبلغ المساحة الكلية للمدينة حوالى 30351.01 فدان ويبلغ إجمالى حجم الاستثمارات فى سوهاج الجديدة نحو 3.1 مليار جنيه.

وفى هذا الصدد، أوضح وزير الإسكان، أن المشروعات الجارية بمدينة سوهاج الجديدة تشمل تنفيذ وحدات سكنية ضمن المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين ومستشفى لعلاج الأطفال "شفاء الأورمان"، وأسواق تجارية، ومشروعات كهرباء، ومرافق "مياه وصرف صحى" وطرق ومبانٍ خدمية، وغير ذلك من المشروعات الأخرى.





كما يجرى تنفيذ 42 عمارة تضم 1008 وحدات سكنية، بمساحة 90 مترا مربعا للوحدة (نموذج 3 غرف + صالة ) بالمرحلة الخامسة ضمن مشروع المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين محور محدودى الدخل، شاملة أعمال تنسيق الموقع العام والربط على المرافق بمنطقة التوسعات الجنوبية، وجارٍ إسناد تنفيذ المشروعات الخدمية لاستكمال مكونات المشروعات.





كما يجرى تنفيذ مستشفى لعلاج الأطفال "شفاء الأورمان" بمساحة 6.6 فدان بمركز خدمات المدينة بنسبة إنجاز 90% لخدمة محافظة سوهاج ومحافظات الصعيد، وتتكون من بدروم وأرضى و6 أدوار متكررة، وتحتوى على عيادات خارجية ووحدة غسيل كلوى ووحدة مناظير، وغرف عمليات وعلاج كيماوى وعناية مركزة، وغير ذلك.

مشروعات سوهاج الجديدة

وجارٍ تنفيذ 4 أسواق تجارية لخدمة عمارات الإسكان الاجتماعى وقطع الأراضى المتميزة، وتتكون من: سوق تجارية تضم 8 محال لخدمة منطقة الحى الثانى بنسبة تنفيذ 95 %، وسوق تجارية تضم 3 محال لخدمة عمارات الإسكان الاجتماعى بالحى الأول، وسوقين تجاريتين بعدد 8 محال تجارية بمنطقة قطع الأرضى المتميزة بالـ 455 فدانا بنسبة تنفيذ 55%.

وأشار المهندس مصطفى هارب، رئيس جهاز تنمية مدينة سوهاج الجديدة، أنه جارٍ تنفيذ العديد من شبكات الكهرباء بالمدينة، لاستكمال تنفيذ الشبكات بالمناطق المختلفة ومنها: شبكة الجهد المتوسط والمنخفض وإنارة الشوارع "المرحلة الثانية " لمنطقة 455 فدانا مجاورات ( 3 - 4 – 5 - 9 - 10) وتخدم قطع الأراضى المتميزة والاستثمارية والتجارية والطبية، وشبكة كهرباء منطقة الشريط بعرض 100 متر ومنطقة العمرانى المتكامل شمال المدخل الشمالى للمدينة، كما تم الاستلام الابتدائى للأعمال المتبقية لمشروع شبكة كهرباء منطقة إسكان العمارات بالحى الثانى، واستبدال 1500 كشاف صوديوم بكشافات ليد موفرة للطاقة لتوفير الاستهلاك والحد من الانبعاثات الحرارية الناتجة من استخدام كشافات الصوديوم، وجارٍ البت الفنى لأعمال كهرباء عمارات الإسكان الاجتماعى لـ42 عمارة بمنطقة التوسعات الجنوبية.

وأوضح أنه جارٍ تنفيذ عدة مشروعات طرق، ومنها: تنفيذ مرحلة ثانية (طبقة أساس + طبقة رابطة أسفلتية) لطرق مرحلة أولى مجاورات أرقام ( 1- 2 – 6 - 7 - 8 ) بمنطقة 455 فدانا لخدمة قطع الأراضى المتميزة وقطع أراضى "عمرانى متكامل"، وتنفيذ مرحلة ثانية ( طبقة أساس + طبقة رابطة أسفلتية) بمنطقة الشريط المميز وحارات الخدمة بجوار طريق المطار لخدمة قطع الأراضى المتميزة وخدمة طريق المطار، وتنفيذ أعمال تأهيل ورفع كفاءة الجزيرة الوسطى المارة بالطريق الدائرى، وتنفيذ طرق (فرمة) لمنطقة المقابر بالتوسعات الجنوبية بمساحة إجمالية 100 فدان، وتنفيذ حارة أسفلتية واحدة لوصلة طريق امتداد 9 كم بطول 1.5كم، وكذا تنفيذ مرحلة ثانية (طبقة أساس + طبقة رابطة أسفلتية) للطرق المحيطة بمنطقة النخيل بمساحة 162 فدانا، قطع أراضى أكثر تميزا.

ونوه المهندس مصطفى هارب عن أن أعمال المرافق الجارية تشمل: تنفيذ رافع التوسعات الجنوبية لخدمة التوسعات الجنوبية، ويتكون من (خزان أرضى + بوستر + خط قطر 800 مم بطول 5 كم) بنسبة إنجاز 80%، وتنفيذ شبكات (مياه – صرف صحى – رى) بمنطقة الشريط المميز بعرض 100 متر، لخدمة قطع أراض استثمارية وتجارية بنسبة إنجاز 80 %، وتنفيذ محطة الرفع لخدمة منطقة 162 فدانا، قطع أراض أكثر تميزا ومنطقة 127 فدانا، قطع أراض متميزة.

وبالنسبة لمشروعات الزراعة، أعلن رئيس جهاز المدينة أنه جارٍ تنفيذ مشروعات زراعة ببعض المناطق بالمدينة ومنها: أمام منطقة النخيل، ومنطقة الزهور، وبعض مناطق المدينة بالتوسعات الجنوبية وتحتوى على مسطحات خضراء بمساحة 55000 م2، وأشجار نخيل وبعض الأشجار المتنوعة، بجانب عمل مسار للدراجات بطول 3 كم، وزراعة الموقع العام لمحطة المعالجة بطاقة 12000م3 /يوم بمنطقة التوسعات الجنوبية، وتحتوى على مسطحات خضراء بمساحة 45000 م2، وأشجار نخيل وبعض الأشجار المتنوعة بإجمالى 2500 شجرة، وجارٍ طرح أعمال زراعة بطريق المطار ومنطقة 455 فدانا وبعض المناطق بالمدينة.