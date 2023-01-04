مصر تدين تفجير سيارتين مفخختين فى بلدة محاس وسط الصومال

جدة - نرمين السيد - أدانت جمهورية مصر العربية، فى بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم الأربعاء، الهجومين الإرهابيين المتزامنين بسيارتين مفخختين فى بلدة محاس، وسط الصومال، وأسفر عن وقوع عدد من الضحايا والمصابين.





وأعربت مصر عن خالص التعازى والمواساة لحكومة وشعب جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة، ولذوى ضحايا الهجوم المشين، متمنية الشفاء العاجل للمصابين. وأكدت مصر تضامنها ودعمها الكامل لدولة الصومال الشقيقة، فى مواجهة جميع أشكال التطرف والإرهاب، داعية إلى تضافر جهود المجتمع الدولى للتصدى للإرهاب وتجفيف منابعه.

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