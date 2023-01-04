حياة كريمة.. 18 مشروعا بقرية أم دومة فى سوهاج (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - وتعد قرية أم دومة التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة طما هى واحدة من القرى التى شملتها المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وحولتها من قرية عادية إلى قرية نموذجية. حيث تم تنفيذ 18 مشروعا خدميا فى جميع القطاعات، تمثلت فى إنشاء مجمع خدمات حكومية بنسبة تنفيذ 100%، وإنشاء مجمع خدمات زراعية نموذج رقم 4 بنسبة تنفيذ 100% لخدمة المزارعين بالقرية وتطوير مركز شباب أم دومة "مبنى إدارى – سور" بنسبة تنفيذ بلغت 100% لخدمة الشباب من مختلف الفئات العمرية.

كما تم إنشاء نقطة إسعاف أم دومة لخدمة الأهالى فى الحالات المرضية بنسبة تنفيذ 100%، وتطوير شامل للوحدة الصحية لخدمة جميع الأسر الموجودة بالقرية بنسبة تنفيذ 100%، وإنشاء وحدة طب الأسرة لخدمة الفتيات المقبلات على الزوج والسيدات المتزوجات.

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