”القوى العاملة” : ندوات للتوعية والتثقيف حول قضايا المجتمع بمنشآت محافظة أسيوط

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 4 يناير 2023 02:33 مساءً - تلقت وزارة القوى العاملة تقريراً من مديرية القوى العاملة بمحافظة أسيوط بشأن تنظيم سلسلة من الندوات التثقيفية فى الشركات والمصانع العاملة فى المحافظة ، حول "تأثير التغيرات المناخية على الأطفال" بمصنع "الترا للمنتجات الطبية"،والتعريف بالنصوص الجوهرية لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003 للعاملين بشركة "بترو تريد" بأسيوط، وأخرى بعنوان "الزيادة السكانية وأثرها على المجتمع" للعاملين بـ"مستشفى الزراعيين" بأسيوط ، تنفيذاً لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بتكثيف التوعية والتثقيف حول احكام قانون العمل داخل المنشآت ، للعاملين بداخلها لتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم وتنمية الوعى بالقضايا المستحدثة فى المجتمع .

وأوضح علي سيد مدير مديرية القوى العاملة بأسيوط فى تقريره للوزارة ، انه تم عقد الندوة الاولى بعنوان "تأثير التغيرات المناخية على الأطفال" فى مصنع "الترا للمنتجات الطبية" بحضور 37 طفلا ، مؤكداً أن مسألة تغير المناخ أضحت قضية مُلحة تهم العالم بأسره تقتضي ضرورة تكاتف كل الجهود الممكنة للحد من التأثيرات والظواهر السلبية لتلك القضية علاوة على أنه ينبغي ضرورة الإنتباه مبكراً من خلال الإهتمام بالتوعية بالآثار والنتائج المترتبة على هذه المشكلة ، وأن تغير المناخ له تأثير مباشر وغير مباشر على الأطفال، كما أنهم أكثر عرضة لتأثيرات تغير المناخ على البشر من البالغين، فضلاً عن أن الأطفال جسدياً أكثر عرضة لتغير المناخ بجميع أشكاله.

وأضاف مدير المديرية ، أن إدارة المفاوضة الجماعية بالمديرية نظمت ندوة تثقيفية للعاملين بشركة "بترو تريد" بأسيوط، تناولت التعريف بالنصوص الجوهرية لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003، بحضور 25 من العاملين بالشركة ، وكذلك حقوق وواجبات العمال وأصحاب الأعمال،. تاتى في إطار حرص المديرية على تعزيز مبادئ المفاوضة الجماعية التي تعد الوسيلة القانونية لحل المنازعات العمالية التى أوجدها قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، كما تناولت بعض أحكام قانون العمل فيما يخص عمليات المفاوضة الجماعية وشروطها .

ونوه مدير المديرية ، إلى أنه تم تنظيم ندوة تثقيفية بعنوان "الزيادة السكانية وأثرها على المجتمع" للعاملين بـ"مستشفى الزراعيين" بأسيوط ، حاضر فيها الدكتور خلف عمار مدير منطقة الوعظ والفتوى بأسيوط والذى أشار إلى موقف الشريعة الإسلامية الغراء من تنظيم النسل والفرق بينه وبينه تحديد النسل فضلاً عن المقاصد الخمس للشريعة الإسلامية السمحاء بحضور ٣٠ مشارك من السيدات العاملات بالمستشفى ، واكدت خلالها زينب درويش مدير إدارة المرأة إلى ضرورة تنظيم النسل بما ينعكس إيجاباً على الأسرة ومستقبلها بشكل عام وبخاصة على الأم المصرية ، واضافت عنايات محمد مدير إدارة الخدمات العمالية ضرورة الإهتمام بالصحة الإنجابية للمرأة المصرية العاملة بإعتبارها خط الدفاع الأول عن الإقتصاد المصري ومعدلات الإنتاج، فضلاً عن محاولة التخلص من ظاهرة التمييز بين الذكور والإناث .