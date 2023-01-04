”القوى العاملة” :جولة ميدانية لشركة روبكس لتصنيع البلاستيك ببرج العرب بالإسكندرية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 4 يناير 2023 02:33 مساءً - تلقت وزارة القوى العاملة تقريراً من مديرية القوى العاملة بمحافظة الإسكندرية ، بشأن القيام بجولة ميدانية لشركة روبكس لتصنيع البلاستيك ببرج العرب ، وذلك لدراسة مدي التعاون في مجال التدريب والتشغيل، وإعداد بروتوكول تعاون في مجال تدريب الشباب علي مهن جديده يحتاجها سوق العمل وهي: تصنيع البانيوهات ، وإعادة تدوير المخالفات، وزجاج وكباين للبنايوهات بالإضافة إلي تصنيع جميع ادوات البلاستيك ، وكذلك عقد لجان لقياس مستوى المهارة لبعض المهن الجديده بمقر الشركة .

وأوضح مدحت الغمراوي مدير مديرية القوى العاملة بالاسكندرية فى تقريره للوزارة، أنه تم الاتفاق بين مدير المديرية ومسئولي الشركة علي تعيين الخريجين بعد تدربيهم بالشركة ، فى إطار تنفيذ بروتوكول التعاون ، مما يتيح الفرصة للنهوض بالمشروعات القومية ، والمشاركة فى عملية التنمية وزيادة الانتاج ، وتشجيع الشباب علي ثقافة العمل الحر ورفع مستوى المعيشة لهم .

وأضاف مدير المديرية أنه شارك فى الزيارة المهندس محمد كمال وكيل المديرية ، وايفيت عبد المسيح مدير إدارة التدريب ، ومى مطاوع مدير إدارة بحوث العمالة ، وعثمان ابراهيم مدير الشؤون المالية والإدارية ، واحمد فتحى مدير منطقة برج العرب ، ودعاء حسنين مدير مكتب التشغيل برج العرب ، ومحمد السيد مدير مكتب تفتيش برج العرب ، وحسن صديق مكتب السلامة والصحة المهنية برج العرب ، وزينب حسن مفتش بمكتب السلامة والصحة المهنية برج العرب .