العاصمة الإدارية تحتضن معرض القاهرة الدولي السابع للابتكار الشهر القادم

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 4 يناير 2023 02:33 مساءً - أعلن د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي انعقاد معرض القاهرة الدولي السابع للابتكار، والذى تنظمه أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا خلال الشهر القادم، وذلك بالعاصمة الإدارية الجديدة، تحت الرعاية الكريمة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وبحضور دولي كبير، مشيرًا إلى أن ضيف شرف هذه النسخة هي دولة البرتغال.

ومن جانبه، صرح د. محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا أن المعرض سيشهد هذا العام مئات الابتكارات والاختراعات من مصر والعالم، ومن المقرر تنظيم العديد من ورش العمل والمؤتمرات والمنتديات المتخصصة والبرامج التدريبية واللقاءات التسويقية، وعقد محاضرات لكبار الخبراء فى مجال إدارة الابتكار والتسويق التكنولوجى والملكية الفكرية.

وأضاف د. محمود صقر أن معرض القاهرة الدولى للابتكار، والذى تنظمه الأكاديمية سنوياً منذ عام 2014 أصبح قبلة للمبتكرين والمخترعين فى مصر والمنطقة، وعلى قائمة المعارض الدولية، موضحًا أن المعرض يهدف إلي إتاحة الفرصة للمبتكرين والمخترعين من كافة أنحاء العالم لعرض ابتكاراتهم فى أكبر سوق إقليمي للابتكار.

كما أكد د. محمود صقر أن المعرض هو إحدى الآليات التنفيذية التى تتبناها الأكاديمية للتنقيب عن الابتكارات التى يمكن أن تتبناها، وتحتضنها حتى تصل إلى منتج نهائى يحمل علامة "صنع فى مصر"، وهو أيضاً آلية للتسويق التكنولوجى بالتعاون مع بنك الابتكار المصرى، وشركة الأكاديمية للتسويق التكنولوجى التابعين للأكاديمية.

جدير بالذكر أن المعرض يتشرف بالرعاية الكريمة لفخامة السيد رئيس الجمهورية منذ عام إطلاقه في 2014، وقد عقدت النسخ السابقة منه في الحرم اليوناني بالتحرير، وقصر البارون، وقلعة صلاح الدين، ومركز المؤتمرات والمعارض الدولية، وتستضيف العاصمة الإدارية الجديدة النسخة السابعة للمعرض لهذا العام.

للمزيد من المعلومات الدخول إلى موقع الأكاديمية www.asrt.sci.eg