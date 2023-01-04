”القوى العاملة”: 100 فرصة عمل للإناث بمحافظة الغربية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 4 يناير 2023 02:33 مساءً - أعلنت وزارة القوى العاملة، من خلال الإدارة العامة للتشغيل، عن توفير100 فرصة عمل للإناث فقط بمحافظة الغربية، براتب يبدأ من 3000جنيه بخلاف مزايا أخرى، وذلك بالتعاون بين وحدة المساواة بين الجنسين بالوزارة ،ومؤسسة التضامن للتمويل الأصغر التابعة لوزارة التضامن.

وأوضح بيان صادر عن الوزارة اليوم الأربعاء ، أن الوظائف المطلوبة هي 100 منسقة ميدانية ، يشترط أن يكون سن المتقدمة لهذه الوظيفة من ١٨ الي ٣٥ سنة ، ويكون لديها القدرة على العمل الميدانى ( outdoor )، كما يشترط أن تكون مؤهل عالى أو فوق متوسط أو متوسط ، وتقيم بالنطاق الجغرافي للمنطقة المرشحة للعمل بها.

وأشار البيان الى أن الوظيفة تشمل تأمين صحي واجتماعي، فضلا عن وثيقة تأمين على الحياة، وعلى الراغبات في التقدم لهذه الوظيفة التسجيل على الرابط التالي:

https://forms.gle/5YpQkpL62Re1xR1J8

والمقابلات في الساعة العاشرة صباحا في العناوين التالية: فرع زفتي يوم الثلاثاء الموافق 17 يناير، بمقر الفرع ش طريق بركة السبع – برج دريم أعلي معرض النساجون الشرقيون امام موقف طنطا ، وفي فرع طنطا يوم الأربعاء الموافق 18 يناير، بمقر الفرع محطة المعرض ناصية ش الرفاعي أعلي معرض البزار للسيارات ،و فرع المحلة يوم الاثنين الموافق 23 يناير بمقر الفرع 10 ش خضر من ش سعد زغلول طريق كفر الشيخ ميدان بسيسة اعلي ماركت كازيون ، وفرع قطور يوم الاثنين الموافق 30 يناير بمقر الفرع ش الجيش بجوار مسجد الزراعة برج جاد ، وفرع السنطة يوم الثلاثاء 31يناير، بمقر الفرع اول طريق الجعفرية خلف مجمع المواقف أعلى معرض سمير الزيات للادوات المنزلية ، وفرع كفر الزيات يوم الاربعاء الموافق 1 فبراير بمقر الفرع ش ابو عوف متفرع من ميدان محمد نجيب بجوار مغسلة المسيري برج الدكتور ابراهيم الديب.