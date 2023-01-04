الموافقة على افتتاح فرع جامعة الأزهر بالوادى الجديد

جدة - نرمين السيد - استقبل الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد بحضور الدكتورة سحر نصر المدير التنفيذى لمؤسسة بيت الزكاة والصدقات المصرى وذلك لبحث سبل التعاون المشترك للتوسع فى برامج الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجا بالمحافظة.





وأعرب الزملوط عن بالغ التقدير والامتنان لموافقة الإمام الأكبر على فتح فرع لجامعة الأزهر؛ لخدمة طلاب التعليم الأزهرى بالمحافظة،وحرصا على دعم جهود الارتقاء بالعملية التعليمية بكل قطاعاتها. وأشار محافظ الوادى الجديد إلى الاتفاق على تخصيص أرض كوقف نخيل خيرى لصالح الحالات المستحقة، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لزراعة 2.5 مليون نخلة. بالإضافة إلى المساهمة فى تقديم المساعدات ومبادرات تيسير الزواج لغير القادرين.

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