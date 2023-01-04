محافظ الجيزة: توفير ساحات لوقوف سيارات السرفيس بشارع الشوربجى (صور)

جدة - نرمين السيد - تصريحات المحافظ جاءت خلال جولته على أعمال الرصف والتطوير الجارية بشارع العشرين بحى بولاق الدكرور والذى يعد من أكبر الشوارع بنطاق الحى وأكثرهم كثافه سكانية ويشهد كثافات مرورية على مدار اليوم.



ووجه محافظ الجيزة مديرية الطرق وحى بولاق الدكرور بتكليف الشركة المنفذة بمراجعه كل البلدورات وأرصفة المشاة والتأكد من الالتزام بالمناسيب الموحدة لهم وعدم السماح بتعدى وبروز المحال والمنشآت التجارية على الأرصفة الأمر الذى يعيق حركة سير المواطنين عليها وينعكس على الحركة المرورية بالطريق.

كما كلف المحافظ بعدم السماح بالوقوف والانتظار الخاطى للمركبات بالجزر الوسطى لتسهيل حركة المركبات وعدم إعاقة المرور الى جانب إزالة السلالم المقامة بالمخالفة لبعض المنشآت التجارية وللحواجز والموانع المستخدمة لحجز أماكن إنتظار المركبات واتخاذ كل الإجراءات الرادعة حيال المقاهى والكافيهات المتعدية على الطريق العام وغير الملتزمة بخط التنظيم.



وكلف المحافظ بضرورة التنسيق والتعاون مع الإدارة العامة لمرور الجيزة لتحديد المواقع المثالية لوضع الدورانات والتخطيط الدقيق للشوارع بما لا يعيق الحركة المرورية بالطريق، استجابة لشكاوى المواطنين القاطنين بالشارع.

وشملت جولة محافظ الجيزة تفقد متفرعات وتقاطعات شارع العشرين مع شوارع الثلاثينى والملكة والأربعين وحتى شوارع التحرير والشوربجى والتى وجه خلالها بضرورة أن تشمل أعمال التطوير رفع كفاءة تلك المحاور الهامة للتسهيل على المواطنين، بالإضافة إلى متابعة مشروع الصرف الصحى الجارى تنفيذه بشارع الملكة للوقوف على نسب التنفيذ.



وحرص المحافظ على الاستماع إلى شكاوى المواطنين والاطلاع على آراءهم وملاحظاتهم فى أعمال التطوير الجارية بشارع العشرين، مشيرا إلى أن الدولة تسعى نحو تقديم كل الخدمات للمواطنين على أعلى مستوى والاستجابة والتعامل الفورى مع المعوقات والمشكلات التى تواجههم.

كما تفقد المحافظ مواقع مواقف السرفيس العشوائية بشارع الشوربجى موجها رئيس جهاز السرفيس وحى بولاق الدكرور برفع كفاءة قطعة أرض بالشارع لإقامة موقف لسيارات السرفيس عليها وإدخال كل الميكروباصات بها لمنع المواقف العشوائية وتحقيق السيولة المرورية بالطريق.

وتابع المحافظ نسب التنفيذ لمشروعات الرصف والانترلوك بمتفرعات شارع ترعة عبد العال وأحمد ماهر وأبو زيد المغازى، موجها بمراجعة كل الأعمال قبل استلامها من الشركة المنفذة وإنشاء بالوعات صرف للأمطار ومراعاه المناسيب اللازمة للطريق.

كما كلف المحافظ هيئة النظافة وإدارة المتابعة الميدانية والرصد بضرورة متابعة أداء شركات الجمع السكنى وتكثيف حملات رفع النظافة والتجريد وتحسين الحالة العامة للطرق.



وتابع المحافظ نسب تنفيذ أعمال الرصف بالقطاع الواقع أسفل محور الفريق كمال عامر بشارع ترعه الزمر بحى العمرانية بدءا من مسجد نصر الدين وحتى وحده مرور فيصل.

وجاءت الجولة بحضور اللواء علاء بدران السكرتير العام واللواء سيد طه والعميد حازم لاشين ممثلى الإدارة العامة لمرور الجيزة وأعضاء مجلس النواب عن دائرة بولاق الدكرور ورئيس جهاز السرفيس ومدير مديرية الطرق ورئيس حى بولاق الدكرور.