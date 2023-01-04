السفيرة نائلة جبر تعقد ندوة توعوية في مقر ديوان عام محافظة الفيوم

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 4 يناير 2023 01:31 مساءً - عقدت السفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر ندوة توعوية في مقر ديوان عام محافظة الفيوم، للرائدات الاجتماعيات للحديث حول أبرز صور جريمة الاتجار بالبشر والتأكيد على الدور البارز الذي تقوم به الرائدات الاجتماعيات في التوعية بقضايا المرأة لاسيما التمكين الاقتصادي وتنظيم الأسرة وتشجيع التعليم الفني والحرفي والترويج لعقد العمالة المنزلية.

وتعد محافظة الفيوم، المحافظة الخامسة التي يتم استهدافها بالتدريب بعد محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والقليوبية، حيث تشمل الندوات التوعوية التعريف بمخاطر الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، واستغلال الشباب، وزواج القاصرات، وزواج الصفقة، والزواج غير المتكافئ، والعمل الحر، والمشروعات الصغيرة، وسوق العمل، والتدريب على الحرف اليدوية والتراثية، والتوسع بقطاعات التعليم الفني، وغيرها من الموضوعات ذات الأهمية التي تساعد في الحد من الهجرة غير الشرعية.