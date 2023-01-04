تعيين السفير المصري أشرف سويلم كممثل شخصي للسيد رئيس الجمهورية لدى وكالة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 4 يناير 2023 01:31 مساءً - وجه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتعيين السفير أشرف سويلم، مدير إدارة المنظمات والتجمعات الأفريقية بوزارة الخارجية، كممثل شخصي لسيادته لدى وكالة الاتحاد الإفريقي للتنمية "النيباد"، وكذلك كنقطة الاتصال المصرية في آلية مراجعة النظراء الإفريقية.

وبهذه المناسبة، أعرب السفير أشرف سويلم عن تشرفه بهذ الاختيار الذي يأتي في إطار اهتمام مصر بتعزيز التعاون مع مختلف أجهزة الاتحاد الإفريقي، والدور الريادي الذى تضطلع به مصر في معاونة الدول الإفريقية على تحقيق أهداف الأجندة الأفريقية للتنمية 2063.

و تجدر الإشارة إلى أن مصر واحدة من خمس دول إفريقية ساهمت عام 2001 في تأسيس النيباد التي تعتبر الآن الذراع التنموي للاتحاد الإفريقي وتقوم بتنظيم وتمويل مشروعات وبرامج تُعنى بتحقيق أهداف التنمية المستدامة في الدول الإفريقية. كما أن مصر من أوائل الدول الإفريقية التي انضمت إلى آلية مراجعة النظراء الإفريقية المعنية بتقييم آداء الدول الإفريقية طبقًا للمؤشرات الخاصة بالديمقراطية والحوكمة السياسية، والحوكمة الاقتصادية، والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وحوكمة الشراكات والقطاع الخاص. ومن المقرر انعقاد قمة النيباد، وقمة الدول الأعضاء في آلية مراجعة النظراء الأفريقية، في شهر فبراير 2023، تمهيدًا لانعقاد القمة الأفريقية العادية يوم 18 فبراير القادم.