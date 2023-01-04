فاكسيرا: إنتاج 50 مليون جرعة من لقاح سينوفاك فاكسيرا وتوزيعهم على المراكز

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 4 يناير 2023 01:31 مساءً - نشرت وزارة الصحة والسكان، حصاد الأعمال التي تم إنجازها بالشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات خلال عام 2022.

أولاً: في إطار التعاقدات المبرمة مع هيئة الشراء الموحد لتوفير احتياجات وزارة الصحة والسكان من الأمصال واللقاحات.

توفير احتياجات البلاد من اللقاحات الروتينية اللازمة لبرنامج التحصينات الإجباري من وزارة الصحة والسكان والمتمثلة في (خماسي & ثلاثي & كبدي ب رضع & كبدي ب كبار & ثنائي مدارس & لقاح توكسيد التيتانوس & ام ام ار& لقاح الكلب & لقاح سحائي ثنائي).

توفير احتياجات البلاد من أمصال ضد العقرب والثعبان وآخرها إنتاج كميات وفيرة من مصل العقرب لمواجهة الأحداث الناتجة عن سيول محافظة أسوان، وكذلك أمصال تيتانوس 1500 وحدة، تيتانوس 30000 وحدة.

في إطار جهود الشركة لمواجهة جائحة كورونا:

تم الانتهاء من المرحلة الأولى من نقل التكنولوجيا "المركزات جاهزة للتعبئة" في 123 يوماً، وتم إنتاج كمية 50 مليون جرعة من لقاح ضد فيروس كوفيد (فاكسيرا – سينوفاك) حتي تاريخه وتطعيم المواطنين من خلال إنشاء مركز التطعيمات الجديد بمقر الشركة بالعجوزة بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان.

ثانياً: في إطار توطين صناعة اللقاحات في مصر:

أبرمت الشركة العديد من اتفاقيات نقل تكنولوجيا التصنيع والتي من خلالها تقوم الشركة بتوفير احتياجات وزارة الصحة والسكان من اللقاحات الأساسية حيث نجحت الشركة خلال الفترة السابقة في التعاقد مع:

شركة معهد سيرم الهندية : لقاحات: خماسي & ثلاثي & كبدي ب رضع & كبدي ب كبار & ثنائي مدارس & لقاح توكسيد التيتانوس & ام ر & ام ام ار:

حيث تم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى (مرحلة التغليف الثانوي) من التعاقد، وتوريد جميع متطلبات وزارة الصحة أعوام 2019/ 2020 وحتي 2021/2022 بإجمالي حوالي 75 مليون جرعة وجاري البدء في توريد العام المالي 2022/2023 بإجمالي 24,870 مليون جرعة ، وتم البدء في تنفيذ المرحلة الثانية (مرحلة المركزات الجاهزة للتعبئة) من التعاقد وتعبئة أولي التشغيليات التجريبية للقاح الخماسي وبدء دراسات الثبات والذي يعد الأول من نوعه يتم إنتاجه محلياً في أفريقيا ، مع استكمال تعبئة التشغيليات التجريبية لجميع المنتجات الخاضعة للاتفاقية ، كما تم الاتفاق مع شركة سيرم الهندية علي إضافة كل من لقاح السداسي ولقاح المكورات الرئوية ولقاح الكلب للاتفاقية والبدء في استيراد وتعبئة المركزات خلال عام 2022

لقاح الكلب:

حيث تم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولي (مرحلة التغليف الثانوي) من التعاقد ، وتوريد جميع متطلبات وزارة الصحة من أعوام 2017/2018 وحتي 2021/2022 بإجمالي 10.750 مليون جرعة ، وجاري البدء في توريد العام المالي 2022/2023 بإجمالي 2,8 مليون جرعة ، وتم البدء في المرحلة الثانية حيث تم الانتهاء من دراسات ضبط العملية الإنتاجية وجاري استيراد المركزات الجاهزة للتعبئة للبدء في إنتاج أول ثلاث تشغيليات تجريبية

لقاح سحائي ثنائي & لقاح سحائي رباعي:

حيث تم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولي (مرحلة التغليف الثانوي) من التعاقد ، وتوريد جميع متطلبات وزارة الصحة من أعوام 2017/2018 وحتي 2021/2022 بإجمالي 35 مليون جرعة ، وجاري البدء في توريد العام المالي 2022/2023 بإجمالي 6,7 مليون جرعة، وجاري التنسيق للبدء في المرحلة الثانية تعبئة البالكات لقاحي (الالتهاب السحائي الثنائي والالتهاب السحائي الرباعي عديد السكريات)

لقاح كوفيد-19 (فاكسيرا – سينوفاك)

تم إنتاج حوالي 50 مليون جرعة حتي تاريخه وتعتبر مصر أول دولة في القارة الأفريقية تنجح في تصنيع لقاح COVID-19 مع شركة سينوفاك الصينية ، وجاري التفاوض تأسيس شركة لإنشاء مصنع متكامل لإنتاج اللقاحات البشرية بجميع مراحل الإنتاج Upstream & Downstream وفيما يلي استعدادات الشركة للحصول علي اعتماد لقاح كوفيد 19 من منظمة الصحة العالمية:

خلال سبتمبر 2020 قام وفد منظمة WHO بزيارة الشركة للوقوف علي جاهزية الشركة لتصنيع لقاح كوفيد 19.

وخلال مارس 2021 تم إعداد ورشة عمل لوضع خارطة طريق وجدول زمني لتصنيع لقاح كوفيد 19

وخلال أغسطس– نوفمبر 2021 تم البدء في عمل برنامج تدريبي تحت رعاية WHO لرفع كفاءة العاملين بالشركة ووضع خطة تنمية مؤسسية مقترحة IDP

وخلال نوفمبر 2021 قام وفد منظمة WHO بزيارة الشركة في إطار الاستعداد للحصول علي تأهيل WHO للقاح

وخلال نوفمبر 2022 قام وفد منظمة WHO بزيارة الشركة لتدريب العاملين علي تحضير ملف CTD للحصول علي WHO Prequalification للقاح كوفيد 19 (فاكسيرا – سينوفاك).

شركة جرين كروس الكورية: لقاح الانفلونزا الرباعي: جارى الانتهاء من اجراءات التسجيل والبدء في استيراد وتعبئة البالكات خلال عام 2023

: لقاح شلل الأطفال بالحقن :

تم توقيع اتفاقية سرية المعلومات في إبريل 2022 ، وجاري مراجعة بنود اتفاقية نقل تكنولوجيا التصنيع وتوقيعها والبدء في استيراد وتعبئة المركزات خلال عام 2023 والذي يستخدم في إنتاج لقاح السداسي طبقاً لتكنولوجيا التصنيع مع شركة سيرم الهندية

الأمر الذي مما ساهم بشكل ملحوظ في تخفيض العبء المالي للمنتجات المستوردة حيث كان يتم دفع قيمة المواد الخام فقط بالدولار بينما مصاريف التصنيع والتشغيل والعمالة بالجنيه المصري – مما يوفر 30% من قيمة المنتجات.