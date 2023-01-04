مستشفى سوهاج الجامعى.. هدية الرئيس إلى جنوب الصعيد (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - ويبلغ مساحة المستشفى نحو 124 ألف متر مربع، بتكلفة نحو مليار جنيه، مقسمة بين 175 مليون جنيه تكلفة الفرش الطبى، و50 مليونا تكلفة الفرش غير الطبى وتضم 3 مبانى، الأول مبنى الاستقبال والعيادات، والثانى مبنى الخدمات والثالث المبنى التعليمى لكلية الطب البشرى.

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