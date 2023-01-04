«القوى العاملة»: الأحد المقبل إجازة فى القطاع الخاص بمناسبة عيد الميلاد

وقالت الوزارة، فى بيان اليوم الأربعاء، إن ذلك جاء فى قرار أصدرته الوزارة، بأن يكون يوم الأحد المقبل، الموافق 8 يناير 2023، إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين فى شركات القطاع الخاص، بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وذلك فى إطار الحرص على توحيد موعد الإجازات الرسمية لكافة العاملين بقطاعات الدولة المتنوعة – كلما أمكن ذلك – تحقيقا للغاية الاجتماعية والقومية من الإجازات الرسمية فى المناسبات والأعياد.
وأوضح الوزير أن ذلك يأتى فى ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (17) لسنة 2023، بشأن تحديد إجازة عيد الميلاد المجيد فى الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات القطاع الأعمال العام والقطاع الخاص،وأوضح الوزير أنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل فى هذا اليوم، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل فى هذه الحالة، بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم، مثلى هذا الأجر.
وهنأ وزير القوى العاملة الإخوة المسيحيين، بمناسبة احتفالاتهم بعيد الميلاد المجيد، داعيا الله أن يعيده عليهم وعلى جموع المصريين بالصحة والخير والبركات، مؤكدا أن شعب مصر "نسيج واحد" تحت مظلة "جمهورية جديدة" أرسى قواعدها الرئيس عبد الفتاح السيسى.
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