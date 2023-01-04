إجراءات صارمة لإلزام المحلات بكتابة الأسعار على السلع (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - وتعمل وزارة التموين من خلال مديرياتها المختلفة بجميع المحافظات على توجيه إنذارات لغير الملتزمين بكتابة الأسعار على السلع من المحلات التجارية، وشن حملات توعية للمحال بضرورة وضع الأسعار على السلع. والإنفوجراف التالى يوضح إجراءات صارمة لإلزام المحلات بكتابة الأسعار على السلع.

وتتخذ مديريات التموين الإجراءات ‏القانونية حال عدم التزام المحلات بوضع السعر على السلع.

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