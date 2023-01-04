محافظ أسيوط: مصر ستظل دائما نسيجا مترابطا بأواصر المحبة والسلام

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال جولته اليوم الأربعاء لكنائس المحافظة؛ للتهنئة بعيد الميلاد المجيد، حيث زار مطرانية الأقباط الارثوذوكس بمركز أبويتج والكنيسة الإنجيلية الأولى بكوم عباس بحى غرب مدينة أسيوط.

وحرص محافظ أسيوط على تقديم التهنئة للإخوة الأقباط فى مقر مطرانية الأقباط الأرثوذوكس بمدينة (أبوتيج) وكان فى استقباله نيافة الأنبا أندراوس مطران أبو تيج وصدفا والغنايم وعدد من رجال الدين والقساوسة.

وأشار المحافظ إلى أن الجمهورية الجديدة التى أسسها الرئيس عبد الفتاح السيسى، لن تسمح بوجود أى تفرقة على عرق أو جنس أو دين، فالعمل ثم العمل هو شعار الجميع، لافتا إلى ما يحدث فى مصر من إنجازات وتنمية لبناء الدولة من خلال المبادرات الرئاسية وعلى رأسها مبادرة "حياة كريمة" لتغيير واقع حياة للمواطنين للافضل وتوفير حياة كريمة من خلال المشروعات القومية والتنموية العملاقة التى يجرى تنفيذها بالمحافظة تنفيذًا لرؤية مصر 2030.

وأعرب الأنبا أندراوس مطران أبوتيج وصدفا والغنايم عن بالغ شكره لمحافظ أسيوط والمهنئين، مشيرًا إلى أن الأعياد مظهر من مظاهر الفرحة والمحبة بين أبناء الوطن الواحد، مقدمًا الشكر للرئيس السيسى على جهوده الوطنية المخلصة من أجل إحياء الوطن من جديد ودفعه من خلال الجد والعمل بمشروعات قومية نحو التقدم وجمهورية جديدة لتحيا مصر دائما.

بعدها توجه المحافظ ومرافقوه لزيارة الكنيسة الإنجيلية الأولى بحى غرب مدينة أسيوط، وكان فى استقباله القس باسم عدلى راعى الكنيسة الإنجيلية الأولى والشيخ صمويل باقى صدقه عضو المجلس الملى الإنجيلى العام وأعضاء المجلس.

وعبر القس باسم عدلى راعى الكنيسة الإنجيلية الأولى عن امتنانه لزيارة المحافظ ومشاعر المحبة والتآلف التى تجمعنا، مؤكدًا أن الاحتفال بعيد الميلاد المجيد هى رسالة محبة للعالم وفرصة طيبة أمام كل إنسان لإحياء الخير فى كل مكان مع نفسه وأسرته ومجتمعه من أجل صنع مستقبل أفضل.