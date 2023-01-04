مشروعات ضخمة.. طفرة كبيرة فى سوهاج خلال 8 سنوات (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وبلغ إجمالى المشروعات التى تم تنفيذها بمحافظة سوهاج 415 مشروعا قوميا منذ 2014. احتلت مشروعات التعليم قبل الجامعى النصيب الأكبر من المشروعات بهدف القضاء على الأمية، وبلغ إجمالى المشروعات فى هذا القطاع 320 مشروعا، فيما بلغ نصيب قطاع الرى بالمحافظة 49 مشروعا قوميا. وبلغ نصيب قطاع الصرف الصحى بالمحافظة 29 مشروعا قوميا، وبلغت حصة قطاع الإسكان بالمحافظة 7 مشروعات. وشهدت الاستثمارات العامة الموجهة إلى محافظة سوهاج فى العام الماضى بنسبة 43 %.

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