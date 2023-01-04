تنمية وتعمير وإنجازات.. عام الخير فى الفيوم (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - شهدت قرى ومراكز محافظة الفيوم، الكثير من الإنجازات خلال 2022، بتنفيذ العديد من المشروعات الخدمية بالإضافة إلى مشروعات المبادرة الرئيسية «حياة كريمة»، فى جميع القطاعات.





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