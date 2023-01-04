250 فدانا للمساحات الخضراء.. الحرم الجامعى فى جامعة سوهاج الجديدة (فيديو)

جدة - نرمين السيد - ويضم الحرم 10 كليات منها: 7 كليات نظرية هي: "التجارة والتربية والآداب والزراعة والحقوق والألسن والتربية الرياضية"، و3 كليات نظرية هي: "الهندسة والطب البيطرى والحاسبات والذكاء الاصطناعى".

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