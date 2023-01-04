المفتى يهنئ البابا تواضروس بالعيد: ميلاد الأنبياء رحمة وسلام (صور)

جدة - نرمين السيد - وذلك لتقديم التهنئة لقداسته بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

ومن جهته، قال فضيلة المفتى: إن ميلاد الأنبياء هو ميلاد رحمة وسلام للإنسانية جمعاء، فرسالاتهم جميعًا تشع من مشكاة واحدة، ودعوتهم هى دعوة المحبة والتعاون من أجل تحقيق الغاية التى من أجلها خُلقنا؛ وهى عبادة الله وعمارة الأرض، ولا يكون ذلك إلا بالتعاون والعيش المشترك.

وأعرب قداسة البابا من جانبه عن خالص تقديره لحرص فضيلة مفتى الجمهورية على التفضُّل بالحضور للتهنئة بعيد الميلاد المجيد كل عام.