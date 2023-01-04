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المفتى يهنئ البابا تواضروس بالعيد: ميلاد الأنبياء رحمة وسلام (صور)

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مينا أشرف 2023-01-04 12:59 0 تبليغ

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جدة - نرمين السيد - وذلك لتقديم التهنئة لقداسته بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

ومن جهته، قال فضيلة المفتى: إن ميلاد الأنبياء هو ميلاد رحمة وسلام للإنسانية جمعاء، فرسالاتهم جميعًا تشع من مشكاة واحدة، ودعوتهم هى دعوة المحبة والتعاون من أجل تحقيق الغاية التى من أجلها خُلقنا؛ وهى عبادة الله وعمارة الأرض، ولا يكون ذلك إلا بالتعاون والعيش المشترك.

المفتى والبابا

وأعرب قداسة البابا من جانبه عن خالص تقديره لحرص فضيلة مفتى الجمهورية على التفضُّل بالحضور للتهنئة بعيد الميلاد المجيد كل عام.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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