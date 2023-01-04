وزيرة التخطيط تناقش استعدادات خطة التنمية المستدامة 23/2024

جدة - نرمين السيد - حضر الاجتماع الدكتور أحمد كمالى، نائب الوزيرة، والمهندس خالد مصطفى، الوكيل الدائم للوزارة، والدكتور محمد فتحى صقر، المستشار الاقتصادى للوزيرة، والسادة مساعدو وزيرة التخطيط ورؤساء القطاعات وعدد من قيادات الوزارة.

وخلال الاجتماع أكدت الدكتورة هالة السعيد أن خطة التنمية المستدامة فى عامها الثانى تتم فى ظل ظروف استثنائية نتيجة للتأثيرات الجيوسياسية التى تتعرض لها كل دول العالم.

كما أكدت السعيد أهمية التركيز فى الخطة على القطاعات الإنتاجية الثلاثة التى تستطيع مساندة الاقتصاد، وهى قطاعات الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهو توجه البرنامج الوطنى للإصلاحات الهيكلية الذى يقوم على زيادة الوزن النسبى لتلك القطاعات.

تابعت الدكتورة هالة السعيد أن الاقتصاد الحقيقى والقطاعات الإنتاجية هى الأساس فى الاقتصادات لمواجهة أى أزمات.

وأوضحت السعيد أن الخطة لابد كذلك أن تركز على دور القطاع الخاص فى الدولة، فى ضوء إطلاق رئيس الجمهورية لوثيقة سياسة ملكية الدولة التى تأتى فى إطار تعزيز دور القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادى وخلق البيئة الاقتصادية الداعمة والجاذبة للاستثمارات، وذلك لوضع الأسس والمرتكزات الرئيسية لتواجد الدولة فى النشاط الاقتصادى.

وشددت السعيد على أن تكون المستهدفات الكلية للخطة واضحة ومتسقة على المستوى الكلى، مؤكدة أهمية اتساق السياسات مع بعضها البعض، وأهمية تركيز الاستثمارات على القطاعات التى توفر فرص عمل لائقة وتحقق معدلات نمو مناسبة.

كما أوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الأولوية فى الخطة سيكون لاستكمال المشروعات غير المنتهية والتى تتخطى فيها نسب الإنجاز 50%، مؤكدة أهمية توطين أهداف التنمية المستدامة، حيث أن التنمية الحقيقية على أرض الواقع تتطلب التوطين الفعلى لأهداف التنمية المستدامة.

وأشادت وزيرة التخطيط خلال الاجتماع بالمنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية، والتى تربط أهداف التنمية المستدامة ببرنامج عمل الحكومة ومشروعاتها التنموية، وتمكن جهات الإسناد من صياغة خططها التنموية، مشيرة إلى أهمية تكامل منهجية البرامج والأداء فى تطبيق الخطة الاستثمارية.