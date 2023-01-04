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أكاديمية ناصر العسكرية للدراسات العليا توقع بروتوكول تعاون مع جامعة المنصورة الجديدة

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حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 4 يناير 2023 11:23 صباحاً - فى إطار حرص القوات المسلحة على دعم الأنشطة العلمية والبحثية وتبادل الخبرات التعليمية بين أكاديمية ناصر العسكرية للدراسات العليا وباقى الجامعات والمؤسسات التعليمية المختلفة ، وقع اللواء أ ح / أشرف فارس مدير أكاديمية ناصر العسكرية للدراسات العليا بروتوكول تعاون مع الأستاذ الدكتور / معوض الخولى رئيس جامعة المنصورة الجديدة .

ويهدف البروتوكول إلى دعم أواصر التعاون البناء وتبادل الخبرات العلمية والتعليمية وخاصة فى الموضوعات الإستراتيجية والأمن القومى وصناعة القرار وأساليب التفكير والدراسات المستقبلية وذلك من خلال تنظيم المحاضرات والندوات والمؤتمرات ، وكذا عقد الدورات التدريبية بالأكاديمية للقيادات وأعضاء هيئة التدريس والطلاب بجامعة المنصورة الجديدة .

كما يتضمن البروتوكول إستضافة قيادات ومستشارى الأكاديمية لعقد لقاءات مفتوحة بجامعة المنصورة الجديدة ، وكذا إتاحة قاعدة المعلومات ومحتويات المكتبات العلمية للدارسين فيما يتعلق بالموضوعات المختلفة التى تهم الباحثين من الجانبين .

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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