أكاديمية ناصر العسكرية للدراسات العليا توقع بروتوكول تعاون مع جامعة المنصورة الجديدة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 4 يناير 2023 11:23 صباحاً - فى إطار حرص القوات المسلحة على دعم الأنشطة العلمية والبحثية وتبادل الخبرات التعليمية بين أكاديمية ناصر العسكرية للدراسات العليا وباقى الجامعات والمؤسسات التعليمية المختلفة ، وقع اللواء أ ح / أشرف فارس مدير أكاديمية ناصر العسكرية للدراسات العليا بروتوكول تعاون مع الأستاذ الدكتور / معوض الخولى رئيس جامعة المنصورة الجديدة .

ويهدف البروتوكول إلى دعم أواصر التعاون البناء وتبادل الخبرات العلمية والتعليمية وخاصة فى الموضوعات الإستراتيجية والأمن القومى وصناعة القرار وأساليب التفكير والدراسات المستقبلية وذلك من خلال تنظيم المحاضرات والندوات والمؤتمرات ، وكذا عقد الدورات التدريبية بالأكاديمية للقيادات وأعضاء هيئة التدريس والطلاب بجامعة المنصورة الجديدة .

كما يتضمن البروتوكول إستضافة قيادات ومستشارى الأكاديمية لعقد لقاءات مفتوحة بجامعة المنصورة الجديدة ، وكذا إتاحة قاعدة المعلومات ومحتويات المكتبات العلمية للدارسين فيما يتعلق بالموضوعات المختلفة التى تهم الباحثين من الجانبين .