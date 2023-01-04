معهد التخطيط القومى يستعرض تحديات العمل المناخى فى مصر

جدة - نرمين السيد - استعرض معهد التخطيط القومى تقرير "المناخ والتنمية الخاص بمصر" الصادر عن البنك الدولى فى نوفمبر الماضى، حيث جرى التأكيد على أهمية التقرير فى عرض التحديات التى تواجه العمل المناخى فى مصر، واستعراض الخطط الحكومية طويلة وقصيرة الأجل فى مواجهة تلك التحديات.





وأوضحت الدكتورة زينب الصادى، المدرس بمركز التنمية الإقليمية -خلال رابع حلقات نشاط المتابعات العلمية التى ينظمها المعهد- أن التقرير الذى جرى إطلاقه ضمن فعاليات مؤتمر المناخ Cop27، يقدم دراسة تحليلية عن الوضع الحالى للتنمية والتحديات التى تواجه مصر نتيجة التغيرات المناخية، مع تحديد أفضل الإجراءات والسياسات وفرص الاستثمار التى يمكن أن تساعد فى عملية التنمية خلال السنوات الخمس القادمة، وتحد فى الوقت نفسه من آثار التغيرات المناخية وتحافظ على استدامة الموارد الطبيعية.

كما ناقش التقرير الوضع الحالى لعملية التنمية فى ظل الأزمات المتعاقبة وآثار التغيرات المناخية على تلك العملية، والعوامل التى تؤدى إلى تفاقم الأزمة ومنها زيادة عدد سكان الحضر وما يسببه ذلك من تصاعد لحدة أخطار المناخ.

واستعرض التقرير أيضا استراتيجية التغيرات المناخية 2050، ودراسة لخريطة الطريق نحو المرونة والتنمية منخفضة الكربون، وآلية توفير البيئة المناسبة للانتقال إلى التنمية منخفضة الكربون وتوفير التمويل المطلوب للسيناريوهات المختلفة لها.

وطرح مجموعة من التوصيات من شأنها مساعدة مصر فى تحقيق أهدافها الإنمائية، مع تسليط الضوء على مجموعة من الإجراءات ذات الأولوية لمواجهة التحديات الراهنة، من بينها تعزيز الكفاءة فى استخدام الموارد وتخصيصها بناء على قيمتها الحقيقية، خاصة الموارد المائية، والتأكيد على أهمية توفير نظم معلومات ومعلومات دقيقة ومحدثة، وضرورة الاهتمام بتوفير البيئة المناسبة للانتقال إلى التنمية منخفضة الكربون وتوفير التمويل المطلوب للسيناريوهات المختلفة للتنمية منخفضة الكربون.