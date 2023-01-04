تصل لـ3 ملايين جنيه.. شروط وتفاصيل منحة العلوم الأساسية من «التعليم العالى»

جدة - نرمين السيد - أعلنت هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار (STDF)، عن فتح باب التقدم للنداء الثانى لمنحة "العلوم الأساسية"، كإحدى آليات التمويل التنافسى، التى تُقدمها الدولة للعلماء والباحثين المصريين.





ويأتى ذلك فى ضوء سياسة وزارة التعليم العالى والبحث العلمى حول تشجيع البحث العلمى فى مجال العلوم الأساسية، وبناء مجموعات بحثية مُبتكرة قادرة على مواجهة التحديات، وسد الفجوة التكنولوجية مما سيساهم فى بناء مصر الحديثة.

وبحسب بيان لوزارة التعليم العالى، أوضح الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، أن هذا النداء يهدف إلى الاستفادة من المُخرجات البحثية فى مجال العلوم الأساسية فى الجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية، فضلًا عن تطوير الأبحاث الأساسية المُبتكرة فى مصر، ودعم الخبرات المحلية فى هذا المجال لتعزيز قدرتها التنافسية على المستوى الإقليمى والدولى.

وتتضمن الشروط العامة للنداء تمويل أفضل المُقترحات البحثية للباحثين المصريين المُتميزين فى مجالات العلوم الأساسية (الرياضيات – الكيمياء – الفيزياء) وذلك لمدة لا تقل عن عامين ولا تزيد عن ثلاثة أعوام، حيث يُشترط أن يكون الباحث الرئيسى مصرى الجنسية، ويكون تابعًا لهيئة بحثية فى مصر، وأن يكون حاصلاً على درجة الدكتوراه، ولديه خبرة فى المجال البحثى، بتمويل يصل إلى 2 مليون جنيه للمشروعات المُقدمة فى مجال الرياضيات، وبتمويل يصل إلى 3 ملايين جنيه كحد أقصى للمشروعات المُقدمة فى مجالات الفيزياء والكيمياء.

وأوضحت الوزارة أن آخر موعد لتلقى المُقترحات البحثية سيكون يوم الإثنين الموافق 13 فبراير 2023، فى تمام الساعة الثانية ظهرًا، وذلك طبقًا للقواعد والشروط التفصيلية للنداء، والتى تم نشرها على الموقع الإلكترونى للهيئة: https://stdf.eg/web/grants/open

أو من خلال الصفحة الرسمية للهيئة على موقع (فيسبوك)

يذكر أن هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار تعد المؤسسة الوطنية الرئيسية المعنية بتمويل البحث العلمى والتنمية التكنولوجية والابتكار فى المجالات والمحاور التى تُحددها الخطط الاستراتيجية للدولة، وتعمل على تعزيز وترسيخ الثقافة والقدرات الابتكارية فى المجتمع المصرى لتفعيل وزيادة مُساهمة العلوم والتكنولوجيا فى التنمية، من خلال بناء اقتصاد قادر على تحويل العلم والمعرفة إلى قيمة مُضافة للمساهمة فى النمو الاقتصادى، كما تقوم الهيئة بتنفيذ برامج مختلفة من خلال نداءات على أساس تنافسى لضمان الشفافية والكفاءة لتمويل أفضل المشروعات البحثية، وتوفير الاستثمارات اللازمة لسد الفجوة بين البحث العلمى الأكاديمى واحتياجات الصناعة والمجتمع.