جامعة القاهرة: الحصول على 48 من شهادات نظم الإدارة الدولية (الأيزو)

جدة - نرمين السيد - تلقى الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، تقريرًا من مركز جامعة القاهرة لضمان جودة التعليم والاعتماد، حول موقف كليات الجامعة ومعاهدها وبرامجها من الاعتماد المحلى والدولى، وشهادات الأيزو الحاصل عليها معامل ومراكز الجامعة ومستشفياتها.





فى إطار النقلة النوعية التى حققتها الجامعة فى الاعتماد الدولى الأكاديمى والإدارى، وتحسين جودة الأداء الإدارى وفقا لأهداف الجامعة الاستراتيجية كجامعة عالمية ذكية من الجيل الرابع تقدم خدمات تعليمية مميزة بما يعكس نجاح الجامعة فى تطبيق المعايير الدولية للجودة والمنظومة الإدارية الحديثة التى تم انتهاجها.

وأشار التقرير إلى الحصول على 48 من شهادات نظم الإدارة الدولية (الأيزو) التى حصلت عليها كليات ومعاهد وإدارات الجامعة، حيث حصلت 24 إدارة، ومركز، وكلية ومعهد على العديد من شهادات إدارة النظم منها الأمانة العامة للجامعة و 22 جهة تابعة حاصلة على شهادة نظام إدارة الجودة ISO 9001:2015، و 9 جهات حاصلة على شهادة نظام إدارة البيئة ISO 14001:2015، و8 جهات حاصلة على شهادة نظام السلامة والصحة المهنية ISO 45001:2018، و6 جهات حاصلة على شهادة نظام إدارة التعليم ISO 21001:2018، علاوة على حصول عدد من الجهات على شهادة نظام تقييم خدمات التعليم ISO 299990:2010، وشهادة نظام إدارة مكافحة الرشوة والفساد ISO 37001:2016، وشهادة استمرارية الأعمال ISO 22301:2018.

وأوضح التقرير أن لدى مراكز ومعاهد ومستشفيات وكليات جامعة القاهرة 20 معملا معتمدا من المجلس القومى للاعتماد (إيجاك)، و4 حاصلة على شهادة ISO /IEC15189:2012، و16 معمل حاصل على شهادة ISO/IEC17025:2017.

وأشار التقرير إلى حصول 7 من الكليات والبرامج على الاعتماد الدولى، منها 3 كليات هى: الطب والزراعة والعلاج الطبيعى، كما تتخذ كلية الطب البيطرى والإعلام الإجراءات للاعتماد المؤسسى وتم قطع معظم خطوات اعتماد الكليتين دوليا عام 2022 وفى انتظار الزيارة النهائية للاعتماد الدولى.

كما رصد التقرير البرامج الدراسية التى تم اعتمادها دوليًا، حيث حصلت 4 برامج بكلية الهندسة على الاعتماد الدولى، وقطعت كليات الصيدلة، والإعلام، والتمريض الإجراءات اللازمة لاعتماد برامجها من الهيئات الدولية.

وذكر التقرير الكليات الحاصلة على جائزة التميز الحكومى، التى وصل عددها إلى 4 كليات، و تم تصنيف 6 منها تم على أنها من أفضل 10 كليات على مستوى مصر وهى: الصيدلة، والطب، والعلوم، وطب الأسنان، بالإضافة إلى كليتى الاقتصاد والعلوم السياسية والهندسة.

كما ذكر التقرير موقف الكليات والمعاهد وبرامجها المعتمدة محليا ودوليا، حيث تم اعتماد وتجديد اعتماد 17 كلية من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، حصلت وجارى اعتماد 3 كليات جديدة . ورصد التقرير البرامج الدراسية التى تم اعتمادها محليا وعددها 15 برنامجا بكلية الهندسة وكلية الآثار، وكلية التجارة، وتم قطع خطوات كبيرة لاعتماد باقى برامج الجامعة.

وانتهى التقرير إلى أن الجامعة بها 5 مراكز تدريب معتمدة من الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة والمجلس الأعلى للجامعات، 3 منها تتبع كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، ومركز يتبع كلا من: كلية الدراسات الإحصائية العليا، وكلية الإعلام، وتعمل هذه المراكز فى مجالات التدريب الإدارى، والتحول الرقمى، والتدريب والاختبارات على تكنولوجيا المعلومات وتطبيقاتها.