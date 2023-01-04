الرى: تحديث أنظمة تشغيل بوابات سد دمياط ومفيض إسنا

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك بحضور المهندس إيهاب الجوهرى رئيس قطاع الخزانات والقناطر الكبرى، والمهندس محمود رافع رئيس الإدارة المركزية للدراسات والمواصفات بقطاع الخزانات، والمهندس حسام طاهر رئيس الإدارة المركزية لمشروعات الخزانات والقناطر الكبرى، والمهندس أحمد فاروق مدير عام المكتب الفنى للوزير، والمهندس أحمد نشأت بالمكتب الفنى للسيد الوزير.



وقال الدكتور سويلم إن المهام الرئيسية لقطاع الخزانات والقناطر الكبرى تتضمن إنشاء القناطر الجديدة على نهر النيل وفرعيه والريـاحات والترع الرئيسية وإنشاء ملحقات هذه القنـاطر من أهوسـة وكبارى، وتدعيم وصيانة وترميم عناصر المنشآت المائيـة الكبرى بـ81 قنطرة، وعمرة الأهوسة الملاحية القائمة علـى نهر النيل وفرعيه والرياحات والترع الرئيسية، بالإضافة لتحديث أنظمه تشغيل القناطر والأهوسة والكبارى المتحركة أعلاها ورفع كفاءة تشغيل القناطر لتعمل كهربائيا، كما يقوم مهندسى وفنيى القطاع بتشغيل القناطر الكبرى على نهر النيل بالوجه القبلى وملحقاتهـا من الأهوسة الملاحية وهى (قناطر إسنا الجديدة – قناطر نجع حمادى الجديدة – قناطر اسيوط الجديدة).



وأضاف أن قطاع الخزانات أعد خطة استراتيجية لإحلال وتجديد المنشآت المائية الكبرى على نهر النيل وفرعيه والرياحات والترع الرئيسية والتى يتم تحديثها دوريا، وتسهم هذه الخطة فى اتخاذ القرارات الخاصة بإحلال وتجديد وصيانة القناطر المختلفة، ويقوم مسؤولى القطاع بإعداد دراسات الجدوى والدراسات التفصيلية والتصميمات وكذلك المواصفات والعقود للمشروعات الجديدة، وتنفيذ أعمال الصيانة اللازمة للقناطر القائمة، مشيرا إلى أنه تم مؤخرا نهو أعمال الجسات لـ8 قناطر بالوجه القبلى و15 قنطرة بالوجه البحرى لاستكمال دراسات الثبات لهذه القناطر طبقا لمخرجات الخطة الاستراتيجية.

وعن أبرز الأعمال التى تم نهوها مؤخرا، أوضح الدكتور سويلم أنه تم نهو المرحلة الثانية من عملية تدعيم وتأهيل قناطر زفتى الواقعة على فرع دمياط والتى تهدف لتدعيم وتأهيل فتحات القناطر وتدعيم البغال وصيانة البوابات وإعادة تأهيل المبانى وعمل مشاية جديدة بالخلف وتدعيم مشاية الأمام وتدعيم وتجديد الهدار خلف قناطر زفتى بتكلفة تصل إلى 30 مليون جنيه.



كما تم مؤخرا نهو عملية ترميم وتدعيم كوبرى قنطرة جمجرة على الرياح التوفيقى شمال مدينة بنها ورفع كفاءه الطريق أعلى القنطرة لتتحمل مرور المركبات التى تخدمها الطرق المحيطة بالقنطرة بتكلفة تصل إلى 29 مليون جنيه، كما تم نهو أعمال صيانة عدد من القناطر (البستان – حجز 71 & 82 على الرياح الناصرى – أصفون - الكلابية – الراهبين) بتكلفة إجمالية تصل إلى 16.50 مليون جنيه، بالإضافة لنهو عمرة هويس فم الإسماعيلية الجديد وهويس سرياقوس بتكلفة إجمالية تصل إلى 8 مليون جنيه، ونهو أعمال تأمين القناطر بإنشاء منظومة مراقبه وأسوار فى (سد ومفيض دمياط – قنطرة فم الإسماعيلية – قناطر زفتى – قنطرة فم العباسى الجديد – قناطر أسيوط – قنطرة فم اللاهون).

وعن أبرز الأعمال الجارية، أوضح الدكتور سويلم أنه يجرى تحديث انظمة تشغيل بوابات هويس ومفيض سد دمياط وأعمال الخدمات الإستشارية الهندسية للمشروع والمتوقع نهوها عام 2023، وأعمال صيانة وتدعيم قنطرة كفر ربيع والمتوقع نهوها عام 2023، والمرحلة الثانية من عملية تحديث أنظمة تشغيل بوابات مفيض اسنا والمتوقع نهوها عام 2024، وعملية إنشاء قناطر ديروط الجديدة والمتوقع نهوها عام 2025.

وعن أبرز الأعمال المستقبلية.. أوضح الدكتور سويلم أنه يجرى طرح عملية صيانة عدد من بوابات وأجهزة تشغيل قنطرة حجز الصالحية، وعملية تدعيم قنطرة خفير شهاب الدين، وأعمال تدعيم سقف مفيض دمياط والطريق أعلى السد والهويس والمتوقع نهوهم عام 2024، والتجهيز لطرح عملية إنشاء قنطرة فم بحر مويس الجديدة وعملية تدعيم قنطرة فم الباجورية والمتوقع نهوهما عامى 2025 و2026 على التوالى، كما تجرى أعمال البت فى عملية صيانة وتدعيم بوابات 16 فتحة بقناطر إدفينا والمتوقع نهوها عام 2024.

كما يقوم قطاع الخزانات والقناطر الكبرى بتنفيذ الدراسات البيئية المصاحبة للمشروعات التى يتم تنفيذها، مثل أعمال الرصد البيئى لمشروع إنشاء مجموعة قناطر ديروط الجديدة والذى يشتمل على رصد مناسيب المياه الجوفية ومستوى الضوضاء وجودة الهواء والإهتزازات وتأمين بيئة العمل والتدريب على أعمال السلامة المهنية.

كما قام القطاع بتنفيذ عدد من الدراسات من أهمها مراجعة التصميم والإشراف على تنفيذ 3 قناطر ضمن مشروع نقل 5.60 مليون م3/ يوم من مياه مصرف بحر البقر لمحطة المعالجة، ودراسة تأهيل الكوبرى الخرسانى الثابت أعلى سد ومفيض وهويس دمياط، وتأهيل قنطرتى حفير شهاب الدين، وإعداد التصميمات اللازمة لتدعيم قنطرة فم ترعة الباجورية.



كما يجرى حاليا تنفيذ عدد من الدراسات مثل تحديث منظومة تشغيل وإدارة المياه والتحكم بمجموعة قناطر الدلتا، ودراسة وتصميم وتجهيز مستندات طرح مشروع إنشاء قنطرة فم بحر مويس الجديدة، كما يجرى تنفيذ الرفع المساحى والجس الصوتى للفرش خلف عدد من القناطر بالترع والرياحات، ومن المقرر تنفيذ دراسات أخرى خلال العام الحالى مثل دراسة تأهيل قنطرة فم أبو الأخضر والمصب وإستكمال دراسات ثبات منشآت القناطر طبقا لمخرجات الخطة الاستراتيجية، ودراسة حماية الأجزاء الخرسانية أو الحديدية بالقناطر المعرضة للمياه الغير عذبه مثل سد ومفيض دمياط وقناطر إدفينا، وتقييم أعمال التدعيم التى تمت لبعض القناطر مثل قناطر زفتى وحجز جمجرة وتطبيق آليات الإستفادة منها بالقناطر الأخرى، وأعمال الدراسات الإنشائية للقناطر مثل قنطرتى حجز ومفيض أبو الشقوق وقنطرتى فم بحر أبو الأخضر ومصب بحر أبو الأخضر تمهيدا للبدء فى التنفيذ.