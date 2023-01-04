محافظ الغربية يتابع تركيب المطبات الشوكية للحد من ظاهرة السير عكس الاتجاه

جدة - نرمين السيد - تابع محافظ الغربية الدكتور طارق رحمى صباح اليوم الأربعاء تركيب المطبات الشوكية بشوارع حى أول وثان ومركز طنطا بالتنسيق مع إدارة المرور وذلك للحد من ظاهرة السير عكس الاتجاه وللمساعدة على تهدئة السرعات تفاديا للحوادث المتكررة وحفاظا على أرواح المواطنين.





وتابع المحافظ -وفقا لبيان- تركيب المطبات فى (طريق الكورنيش، شارع المماليك، شارع الجلاء، شارع الجانبية) وجار التركيب فى (طريق عدلى منصور، منطقة عربات الطعام المتنقلة، أمام مجمع الكليات بسرباى ناحية كلية الهندسة، شارع شوبر أمام المطاحن، شارع بنك الدم، شارع سكة تلا، شارع إسكندرية وشارع الصحة النفسية)، كما قامت المحافظة بوضع علامات إرشادية قبل المطبات.

وأشار رحمى إلى أنه سيتم تعميم هذه الفكرة فى كافة شوارع المدن والأحياء ذات الاتجاه الواحد، لمنع سير السيارات عكس الاتجاه، وذلك حفاظا على أرواح المواطنين ومنع تكدس السيارات فى المناطق والطرق الحيوية.. مشددا على وجود رقابة دائمة فى الشوارع وتطبيق عقوبات رادعة على كل من يخالف القانون، ونوه بوضع علامات تحذيرية بالشوارع والتأكد من وجود لوحات إرشادية وتوافر الإنارة الكافية للرؤية الليلية حفاظا على أرواح المواطنين.

وأوضح أن المطبات تم وضعها لأول مرة للقضاء على ظاهرة سير السيارات عكس الاتجاه، وذلك من خلال استخدام مطبات الاتجاه الواحد والتى لا تسمح بمرور السيارة فى عكس اتجاه الشوكة، لأنها تتسبب فى إتلاف الإطار إذا حاول السائق السير فى الاتجاه العكسى.