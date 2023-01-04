وزير التعليم: لا مشكلة فى استلام طالب الثانوية نموذج إجابة ملون أثناء...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 4 يناير 2023 10:25 صباحاً - أكد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه لا توجد مشكلة فى استلام طالب الثانوية العامة أثناء عقد الامتحانات أى نموذج لكراسات الإجابة البابل شيت، فى المواد الدراسية المختلفة لانه فى النهاية هى نفس الأسئلة والاختلاف فى ترتيبها لمنع الغش كما أنه يوجد بار كود " Bar code"، على البابل شيت وورقة الأسئلة.

جاء ذلك ردا على تساؤلات أولياء الأمور بشأن المشاكل التى حدثت العام الماضى حول ألوان كراسات الإجابة وما إذا كان الطالب يتسلم نفس اللون فى جميع المواد أو ألوان مختلفة حسب المادة.

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ضوابط وإجراءات وضع أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023، مشددة على أن الأسئلة تقيس القدرات العقلية ونواتج التعلم الحقيقية، ويتم وضعها من خلال بنوك الأسئلة، كما أكدت الوزارة على ضرورة خلو الأسئلة من الأخطاء اللغوية لجميع اللغات وعدم تكرار الأسئلة وأهمية ارتباط الأسئلة بنواتج التعلم المدرجة بخريطة الاختبار.

وشددت الوزارة على ضرورة مراعاة الصياغة الدقيقة لأسئلة الاختيار من متعدد ووضوحها ودقتها بحيث لا تحتمل التأويل مع وجود إجابة واحدة صحيحة من بين البدائل الأربعة للسؤال بحيث لا يختلف عليها المتخصصين فى المادة.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن الامتحانات تبدأ 10 يونيو المقبل وتستمر قرابة الشهر على أن يؤدى للطلاب امتحانات المواد غير المضافة للمجموع وتشمل التربية الوطنية والتربية الدينية والاقتصاد والاحصاء قبل انطلاق امتحانات المواد الدراسية الأساسية.

وأشارت الوزارة إلى أن امتحانات الثانوية العامة 2023 ستكون بنظام الأوبن بوك، وسيتم توزيع كتيب المفاهيم؛ ليستعين به الطلاب أثناء الامتحان، موضحة أن الطالب سيتسلم كراسة أسئلة وبابل شيت وكراسة أخرى للإجابة عن الأسئلة المقالية، مضيفة أن مواصفات الورقة الامتحانية لشهادة الثانوية العامة أعدها المركز القومى للامتحانات، بحيث تشتمل الورقة الامتحانية على أسئلة اختيار من متعدد MCQ وعودة الأسئلة المقالية القصيرة Short Essay بنسبة لا تتعدى 15% وفق طبيعة كل مادة دراسية، موضحًا أن عدد الأسئلة ستكون مثل العام الماضى، مع زيادة عدد الأسئلة المخصص لها درجة واحدة.