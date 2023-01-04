صحة الإسكندرية: الكشف على 1654 مريضا ضمن «حياة كريمة»

جدة - نرمين السيد - نظمت مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية بالتعاون مع إدارة القوافل العلاجية بوزارة الصحة قافلة علاجية بقرية "الجلاء" بالعامرية، وذلك فى إطار مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة"، وتحت رعاية وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار ومحافظ الإسكندرية محمد الشريف.





وقالت وكيلة وزارة الصحة بالإسكندرية الدكتورة أميرة طهيو "إن القافلة ضمت 9 عيادات طبية فى تخصصات (الجراحة، الأطفال، الباطنة، النساء، المسالك البولية، العيون، تنظيم الأسرة، الجلدية والتناسلية، والأسنان)، وشارك فيها 57 عضوا من العاملين بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية والوحدات التابعة لها، ما بين أطباء وتمريض وصيادلة وفنيين وإداريين وعمال، علاوة على سائقى العيادات المتنقلة التابعين للإدارة العامة للقوافل العلاجية بوزارة الصحة.

وأشارت طهيو -فى بيان- إلى أنه تم خلال القافلة توقيع الكشف الطبى على 1654 مريضا من أهالى المنطقة، وتم صرف العلاج مجانا بالكامل لهم، وتحويل 43 حالة إلى المستشفيات الحكومية لاستكمال الفحوصات أو عمل تدخلات طبية أخرى واستصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة.

من جانبها، قالت الدكتورة رشا مسامير منسقة القوافل العلاجية بالإسكندرية "إنه تم خلال يومى العمل بالقافلة إجراء 461 تحليلا طبيا بمعمل الدم بالقافلة و184 تحليلا بمعمل الطفيليات و18 أشعة سينية، و49 أشعة بالموجات فوق الصوتية، علاوة على فحص 73 من مرافقى المرضى بغرض الكشف المبكر عن الضغط والسكر، وإجراء تثقيف صحى لـ 883 مواطنا من أهالى المنطقة فى عدد من الموضوعات الصحية".