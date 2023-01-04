رئيس الوزراء يهنئ البابا تواضروس الثانى بعيد الميلاد المجيد

جدة - نرمين السيد - بعث الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة إلى قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية؛ بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.





وأعرب خلالها لقداسته ولجميع المواطنين الأقباط عن أخلص التهانى القلبية مقرونة بأطيب التمنيات بهذه المناسبة. كما عبر الدكتور مصطفى مدبولى فى برقيته، عن تمنياته بأن يعيد الله عز وجل هذه المناسبة على قداسته بموفور الصحة ودوام التوفيق، وعلى وطننا العزيز وشعب مصر العظيم بالخير واليمن والسلام.

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