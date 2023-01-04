«أكاديمية الأوقاف» تعقد أولى دوراتها التدريبية فى العام الجديد

جدة - نرمين السيد - تبدأ أكاديمية الأوقاف الدولية، فعاليات الدورة الدولية عن بُعد لنخبة من الأئمة والإعلاميين وأساتذة الجامعات ووكلاء الأوقاف بدول (الجزائر- السودان- الهند- فلسطين- بوركينا فاسو)، وكذلك بعض أعضاء اتحاد الإذاعات الإسلامية.





وتعقد الدورة على مدار يومين، ويحاضر فيها نخبة متميزة من كبار العلماء والمفكرين، وسيتم منح جميع المشاركين شهادة بحضور الدورة، وذلك فى يوم الأحد الموافق 15/1/2023م تنفذها إدارة التدريب عن بُعد. يأتى فى إطار دور مصر الريادى فى نشر الفكر الوسطى، وحرص وزارة الأوقاف على التواصل العلمى مع أشقائنا من أبناء الدول الذين حصلوا على دورات تدريبية متقدمة بأكاديمية الأوقاف الدولية من خارج مصر.

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