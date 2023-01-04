أهم الأخبار المتوقعة اليوم الأربعاء 4 يناير 2023

جدة - نرمين السيد - نيويورك

تحتفل الأمم المتحدة، باليوم العالمى للغة "برايل"، والذى يوافق 4 يناير من كل عام؛ تجسيدا للاهتمام بأعمال حقوق الإنسان للمكفوفين وضعاف البصر.

بروكسل

تجتمع دول الاتحاد الأوروبى مرة أخرى لصياغة نهج منسق بشأن ما إذا كان ينبغى للسلطات فحص ركاب شركات الطيران الوافدين من الصين بحثا عن أى متغيرات جديدة لفيروس كورونا، وكيفية ذلك، بعد إعلان العديد من الدول الأعضاء بالتكتل عن جهود فردية خلال الأسبوع الماضى.

بكين

يجرى الرئيس الفلبينى فرديناند ماركوس جونيور - على هامش زيارته إلى الصين - اجتماعات متتالية مع لى تشان شو رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطنى لنواب الشعب الصينى، ولى كه تشيانج رئيس مجلس الدولة الصينى، ثم مع الرئيس الصينى شى جين بينج، الذى سيقيم مأدبة رسمية لنظيره الفلبينى.

الرياض

يعلن الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، رئيس هيئة جائزة الملك فيصل، أسماء الفائزين بالجائزة فى دورتها الخامسة والأربعين للعام 2023، والبالغ إجمالى جوائز أفرعها الخمسة ملايين دولار.

القاهرة

تجرى اللجنة الإدارية العليا لمعرض القاهرة الدولى للكتاب قرعة الناشرين المشاركين فى دورته الـ54، والمقرر انطلاقها فى 24 يناير الجارى، فى مركز المنارة بالتجمع الخامس بقاعة (219)، لتوزيع الناشرين فى المعرض.