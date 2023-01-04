تخفيضات على السلع تصل 30%.. افتتاح معارض «أهلا رمضان» في 5 محافظات جديدة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 4 يناير 2023 09:30 صباحاً - أعلن على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية انه تم افتتاح عدد من معارض اهلا رمضان بالمحافظات وجارى انشاء عدد كبير من تلك المعارض بكل محافظات الجمهورية تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأشار إلى أنه وجه المديريات بنشر تلك المعارض بالمراكز والقرى والنجوع مع المنافذ المتنقلة ومنافذ جمعيتى بالاماكن التى تبتعد عن المجمعات الاستهلاكية والسلاسل التجارية التى ستدخل معارض اهلا رمضان واشار الى ان التخفيضات بتلك المعارض تتراوح من 25 ٪ الى 30 ٪.
و تلقى الدكتور علي المصيلحي - وزير التموين تقريرًا من وكلاء الوزارة مديري مديريات التموين بالمحافظات، حول الموقف من انشاء معارض اهلا رمضان، وافاد التقرير الوارد الى سيادته بافتتاح معرض بمدينه كوم امبو بأسوان وجاري انشاء ما لا يقل عن 5 معارض اخري بالمحافظة ،
بالإضافة الى انشاء معرض بمدينه الاقصر من اصل 6 معارض تسعي مديريه التموين هناك الى افتتاحها خلال هذه الأيام، واشار التقرير ايضا الى افتتاح معرض بمحافظه المنيا بالعدوى واخر بمدينه ملوي من اصل 9 معارض سيتم انشاؤها بالمحافظة، وأكد مديري المديريات ان التخفيضات بتلك المعارض تصل الى ٣٠٪ وان السلع ذات جودة عالية واضاف التقرير الوارد الي سيادته بانشاء معرض بمدينه دمياط ضمن عدد من المعارض التي سيتم انشاؤها بالمحافظة وتضمن التقرير فتح معرض اهلا رمضان بالشرقية ضمن عدد من المعارض سيتم افتتاحها قريبًا.
وبالنسبة لباقى المحافظات فقد افاد التقرير الوارد انه جارى العمل لانشاء معارض اهلا رمضان بها وبالنسبة لأسعار بعض السلع بالمعارض التى تم افتتاحها فقد اشار مديرى المديريات إلى الأرز نسبه كسر 5% بسعر 15 جنيه للكيلو، والارز نسبة كسر 3% بسعر 18 جنية للكيلو، والارز السائب ب 12 جنية للكيلو ، والدقيق 15 جنيه، والتونة 15 جنيه، والزيت 750 ملي بسعر 35 جنيه واللحمة البلدي 130 جنيه.
وكشف التقرير الوارد الى السيد الاستاذ الدكتور علي المصيلحي وزير التموين انه من المخطط انشاء عدد كبير من تلك المعارض بكل محافظه بحد ادنى خمس معارض طبقا لتوجيهات الاستاذ الدكتور علي المصيلحي - وزير التموين والتجارة الداخلية وبالتعاون مع المحافظين والغرف التجارية بكل محافظة، وأشاروا الى ان تلك المعارض سوف تعمل بالتزامن مع المجمعات الاستهلاكية والسيارات المتنقلة ومنافذ جمعيتي لمن يرغب في الاشتراك بها، إضافة الى اعداد ركن بكل سلسله تجاريه تحت مسمى اهلا رمضان.
وصرح المتحدث الرسمي للوزارة معاون الوزير احمد كمال ان الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة وتنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، عقد معالي وزير التموين اجتماعًا مؤخرًا مع السادة مديري المديريات والغرف التجارية واتحاد الصناعات والمصنعين وأصحاب السلاسل التجارية، ووجه بإنشاء معارض اهلا رمضان من بدايه يناير الجاري، ووجه بانشاء ما لا يقل عن 5 معارض بكل محافظه وبتخفيضات لا تقل عن ال 30% على ان يتم نشر تلك المعارض ايضا بالقرى والنجوع مع السيارات المتنقلة والمجمعات الاستهلاكية لتخفيف العبء على المواطنين.