تخفيضات على السلع تصل 30%.. افتتاح معارض «أهلا رمضان» في 5 محافظات جديدة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 4 يناير 2023 09:30 صباحاً - أعلن على المصيلحى وزير التموين والتجارة ‏الداخلية انه تم افتتاح عدد من معارض اهلا رمضان بالمحافظات ‏وجارى انشاء عدد كبير من تلك المعارض بكل محافظات الجمهورية ‏تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأشار إلى أنه وجه ‏المديريات بنشر تلك المعارض بالمراكز والقرى والنجوع مع المنافذ ‏المتنقلة ومنافذ جمعيتى بالاماكن التى تبتعد عن المجمعات الاستهلاكية ‏والسلاسل التجارية التى ستدخل معارض اهلا رمضان واشار الى ان ‏التخفيضات بتلك المعارض تتراوح من 25 ٪؜ الى 30 ٪؜.

و تلقى الدكتور علي المصيلحي - ‏وزير التموين تقريرًا من وكلاء الوزارة مديري ‏مديريات التموين بالمحافظات، حول الموقف من انشاء ‏معارض اهلا رمضان، وافاد التقرير الوارد الى سيادته ‏بافتتاح معرض بمدينه كوم امبو بأسوان وجاري انشاء ‏ما لا يقل عن 5 معارض اخري بالمحافظة ،

بالإضافة ‏الى انشاء معرض بمدينه الاقصر من اصل 6 معارض ‏تسعي مديريه التموين هناك الى افتتاحها خلال هذه ‏الأيام، واشار التقرير ايضا الى افتتاح معرض بمحافظه ‏المنيا بالعدوى واخر بمدينه ملوي من اصل 9 معارض ‏سيتم انشاؤها بالمحافظة، وأكد مديري المديريات ان ‏التخفيضات بتلك المعارض تصل الى ٣٠٪؜ وان السلع ذات جودة عالية واضاف التقرير الوارد الي ‏سيادته بانشاء معرض بمدينه دمياط ضمن عدد من ‏المعارض التي سيتم انشاؤها بالمحافظة وتضمن التقرير فتح معرض اهلا رمضان بالشرقية ضمن عدد من المعارض سيتم افتتاحها قريبًا.

وبالنسبة لباقى ‏المحافظات فقد افاد التقرير الوارد انه جارى العمل ‏لانشاء معارض اهلا رمضان بها وبالنسبة لأسعار بعض السلع ‏بالمعارض التى تم افتتاحها فقد اشار مديرى المديريات إلى الأرز نسبه كسر 5% بسعر 15 جنيه للكيلو، والارز ‏نسبة كسر 3% بسعر 18 جنية للكيلو، والارز السائب ب 12 ‏جنية للكيلو ، والدقيق 15 جنيه، والتونة 15 جنيه، ‏والزيت 750 ملي بسعر 35 جنيه واللحمة البلدي 130 ‏جنيه.

وكشف التقرير الوارد ‏الى السيد الاستاذ الدكتور علي المصيلحي وزير ‏التموين انه من المخطط انشاء عدد ‏كبير من تلك المعارض بكل محافظه بحد ادنى خمس ‏معارض طبقا لتوجيهات الاستاذ الدكتور علي ‏المصيلحي - وزير التموين والتجارة الداخلية وبالتعاون مع المحافظين والغرف التجارية بكل محافظة، وأشاروا ‏الى ان تلك المعارض سوف تعمل بالتزامن مع المجمعات ‏الاستهلاكية والسيارات المتنقلة ومنافذ جمعيتي لمن يرغب في الاشتراك بها، إضافة الى اعداد ركن بكل سلسله ‏تجاريه تحت مسمى اهلا رمضان. ‏

وصرح المتحدث الرسمي للوزارة معاون الوزير احمد كمال ان الدكتور علي المصيلحي ‏وزير التموين والتجارة وتنفيذا لتوجيهات فخامة ‏ الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، عقد معالي وزير التموين اجتماعًا مؤخرًا مع السادة مديري المديريات والغرف التجارية ‏واتحاد الصناعات والمصنعين وأصحاب السلاسل ‏التجارية، ووجه بإنشاء معارض ‏اهلا رمضان من بدايه يناير الجاري، ووجه بانشاء ما لا ‏يقل عن 5 معارض بكل محافظه وبتخفيضات لا تقل عن ‏ال 30% على ان يتم نشر تلك المعارض ايضا بالقرى ‏والنجوع مع السيارات المتنقلة والمجمعات الاستهلاكية ‏لتخفيف العبء على المواطنين.‏