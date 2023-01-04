حسام المندوه: «الناس بتصوت من الغلاء ودور وزارة التموين في الرقابة غائب»

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 4 يناير 2023 09:29 صباحاً - جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة عددا من الأدوات الرقابية الموجهة لوزير التموين والتجارة الداخلية، علي المصيلحي.

وانتقد عضو مجلس النواب، غياب التسعيرة على السلع، قائلا: الناس بتصوت من الغلاء، وجميعنا في كارثة حقيقية".

وأشار إلى أنه على الرغم من تحمل الدولة نحو 90 مليار جنيه دعم، إلا أن المواطن ما زال يئن، قائلا: تصريحات كل قيادات وزارة التموين، رغم إعلان الحكومة توافر السلع لمدة 6 أشهر، إلا أن المشكلة في غياب الرقابة الحقيقية على الأسواق.

وأكد حسام المندوه، أن وزارة التموين، لم تقم بالدور الذي يليق في الرقابة على الأسواق لضبط الأسعار، منتقدا تقادم قوانين التموين منذ عام 1945.

وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة مواجهة التلاعب في الأسعار، لاسيما في ظل عدم الالتزام بتدوين الأسعار على المنتجات.

وحرص الدكتور حسام المندوه، عضو مجلس النواب، على اصطحاب بعض المنتجات "دقيق - أرز - لبن" لإثبات عدم الالتزام بتدوين الأسعار على المنتجات