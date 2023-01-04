توجيه الرئيس بسرعة الإفراج عن البضائع يتصدر اهتمامات الصحف

جدة - نرمين السيد - فذكرت صحيفة "الأهرام"، فى صفحتها الأولى تحت عنوان "سرعة الإفراج عن البضائع بالموانئ"، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى وجه بالإسراع فى استكمال خروج جميع البضائع التى وردت إلى الموانئ، كذلك الانتهاء من الإجراءات المرتبطة بحوكمة منظومة الإفراج الجمركى، بالإضافة إلى سرعة تسوية جميع الملفات الضريبية المفتوحة والقديمة خلال العام الحالى.

وأوضحت الصحيفة، أن ذلك جاء خلال اجتماع الرئيس السيسى أمس مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء.

وصرح المتحدث باسم الرئاسة بأن الاجتماع تناول متابعة مؤشرات الأداء المالى، ونشاط قطاعى الجمارك والضرائب لوزارة المالية، حيث تم عرض الأداء المالى الخاص بالنصف الأول من العام المالى الحالى 2022-2023، الذى أكدت محصلته قدرة الدولة على التعامل مع المتغيرات الاقتصادية الدولية واستيعاب الصدمات، والحفاظ على المسار الآمن للموازنة العامة، وتوفير كل احتياجات الدولة وزيادة مخصصات الاستثمارات الحكومية وتوفير كل السلع الأساسية والمستحقات لمصلحة جميع الجهات الحكومية.

وفى متابعتها لنشاط الرئيس السيسى أيضا، ذكرت صحيفة "الأخبار" أن الرئيس عبدالفتاح السيسى وجه بتنفيذ مشروع تطوير حديقة الحيوان بالجيزة على نحو يضاهى نظيراتها العالمية، ويعزز قيمتها الأثرية والتاريخية كإحدى أعرق حدائق الحيوان على مستوى العالم، وذلك فى إطار إعادة تقديمها على أساس معايير بيئية عالمية، ولتمثل متنفسا لاستيعاب المواطنين الزائرين من مختلف أنحاء الجمهورية.

وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء خلال اجتماع الرئيس السيسى، مع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى واللواء محمد صلاح الدين وزير الدولة للإنتاج الحربى، واللواء أحمد العزازى رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وصرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول «استعراض مخطط تطوير حديقة الحيوان بالجيزة.

وأضاف المتحدث الرسمى، أن الرئيس اطلع على المخطط العام لتطوير حديقة الحيوان ورفع كفاءتها وصون ما بها من مبان أثرية وتاريخية، وكذلك المقترحات الخاصة بالمحافظة على تلك المبانى الأثرية وزيادة المسطحات الخضراء، وكذا المناطق التجارية إلى جانب التصميمات الخاصة بالمناطق الترفيهية المقرر إقامتها داخل الحديقة، فضلا عن المقترحات المتعلقة بتشغيل وإدارة الحديقة مع ربطها بحديقة الأورمان كما كانت فى الأصل لتعظيم الاستفادة من إنشاء حديقة واحدة وثرية بالتنوع الحيوانى والنباتى، إلى جانب الاستعانة فى هذا الصدد بالقطاع الخاص للمشاركة فى تنفيذ أعمال التطوير والإدارة والتشغيل للحديقة.



وفى الشأن المحلى أيضا، وتحت عنوان "مدبولى: جذب الاستثمارات على قمة الأولويات" ذكرت صحيفة "الأخبار" أن د. مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء أكد أن الحكومة تضع ملف جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية على قمة أولوياتها خلال المرحلة المقبلة، وأشار إلى استمرار العمل على خلق مناخ جاذب لهذه الاستثمارات من خلال التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية.

وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء خلال اجتماع لمتابعة جهود جذب الاستثمارات الأجنبية فى القطاعات المختلفة، وذلك بحضور الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، ود. هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، وعبدالله الإبيارى، رئيس قطاع الاستثمار بـ «صندوق مصر السيادي»، ومسئولى الوزارات المعنية.

ونقلت الصحيفة عن السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، قوله إن الاجتماع ناقش توجيهات رئيس الوزراء بشأن تجهيز الفرص الاستثمارية المتاحة فى القطاعات المختلفة وجهود العمل على الترويج لهذه الفرص، خاصة أن الحكومة تعمل على متابعة الاستعدادات لمؤتمر الترويج للاستثمارات فى مصر خلال العام الجارى، حيث من المقرر أن تتم دعوة كبرى المؤسسات العالمية، وبنوك الاستثمار الكبرى، وممثلى الشركات العالمية وكبار رجال الأعمال.

وأشار «سعد» إلى أن الاجتماع ركز على آليات تنفيذ «وثيقة سياسة ملكية الدولة» التى وافق عليها مؤخرا الرئيس عبدالفتاح السيسى، حيث تم التأكيد فى هذا الإطار على أن هذه المرحلة سيكون القطاع الخاص له دور مهم فى النشاط الاقتصادى للدولة المصرية.

وتحت عنوان "ربيع: قناة السويس بدأت التحول الأخضر"، ذكرت صحيفة "الأخبار" أن هيئة قناة السويس وقعت مذكرة تفاهم مع المكتب الأمريكى للملاحة لتوفير إطار للتعاون فى ABS مجالات الاستدامة البيئية وإزالة الكربون ضمن جهود الهيئة لتحويل قناة السويس لقناة خضراء ضمن استراتيجية 2030.

وأكد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، أن قناة السويس بدأت أولى خطواتها الفعلية فى التوجه نحو التحول الأخضر بتعزيز استخدام الطاقة النظيفة فى تشغيل محطات الإرشاد الموجودة على طول القناة، وتعزيز إمكانيات أسطول الهيئة لمكافحة الانسكاب البترولى، علاوة على مضى الهيئة قدما نحو ملف التحول الرقمى، وسعيها لتبنى مبادرات تشجيع السفن الصديقة للبيئة، وأكد حرص الهيئة على تعزيز التعاون مع كافة الشركاء والمنظمات العاملة فى مجال النقل البحرى.

وفى الشان الاقتصادى، وتحت عنوان "صادرات الغاز المسال المصرية تحقق أعلى معدل نمو عربيا"، ذكرت صحيفة "الجمهورية"، أن نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار إنفوجرافيك جديدا يتناول صادرات مصر من الغاز المسال حيث وصلت صادرات مصر من الغاز الطبيعى المسال خلال أول 9 أشهر من 2022 إلى 4.86 مليون طن مقابل 4.35 مليون طن خلال الفترة نفسها من 2021.

وقد شهدت صادرات مصر من الغاز الطبيعى المسال ارتفاعا خلال الربع الثانى من 2022 وصل إلى 35.7 % مسجلة 1.9 مليون طن، ومن المتوقع أن تحقق صادرات مصر من الغاز الطبيعى المسال رقما قياسيا خلال 2023 وذلك بنحو 7- 8 ملايين طن.

ومن ناحية أخرى، ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن المركز الإعلامى لمجلس الوزراء نفى ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى بشأن إصدار قرار بتحصيل ضرائب على حسابات المصريين بالخارج المستوردين للسيارات.

وقد قام المركز الإعلامى لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة المالية، والتى نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة لتحصيل ضرائب على حسابات المصريين بالخارج المستوردين للسيارات، مشددة على أنه لا توجد أى نية أو دراسة لفرض ضرائب على حسابات المصريين بالخارج المستوردين للسيارات.

وأشارت إلى أن عدد المسجلين على المنصة الإلكترونية لمبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج، وصل إلى نحو 13 ألف مصرى حتى الآن، مناشدة المصريين المقيمين بالخارج عدم الانسياق وراء تلك الأخبار الزائفة، مع استيقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

وتحت عنوان "مصر تأسف لاقتحام مسئول إسرائيلى المسجد الأقصى"، ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن مصر أعربت عن أسفها لاقتحام مسئول رسمى بالحكومة الإسرائيلية الجديدة المسجد الأقصى بصحبة عناصر متطرفة تحت حماية القوات الإسرائيلية، مؤكدة رفضها التام لأى إجراءات أحادية مخالفة للوضع القانونى والتاريخى القائم فى القدس.

وحذرت مصر من التبعات السلبية لمثل هذه الإجراءات على الأمن والاستقرار فى الأراضى المحتلة والمنطقة، وعلى مستقبل عملية السلام، داعية كافة الأطراف إلى ضبط النفس والتحلى بالمسئولية والامتناع عن أى إجراءات من شأنها تأجيج الأوضاع.

وأدان أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، بأشد العبارات اقتحام الوزير الإسرائيلى بن غفير للمسجد الأقصى وتدنيسه لحرمة المسجد، معتبرا أن ذلك يعد استباحة للحرم القدسى وعدوانا على القبلة الأولى للمسلمين، ويمثل استفزازا واستهتارا بمشاعرهم الروحية بقرار من الحكومة الإسرائيلية وحماية من أجهزتها الأمنية.

وصرح المتحدث الرسمى باسم الأمين العام بأن هذا الاقتحام السافر يأتى فى سياق بدء تنفيذ حكومة نتنياهو لبرنامجها المتطرف وأجندتها الاستيطانية، بكل ما ينطوى عليه هذا البرنامج من احتمالات إشعال الموقف فى القدس وبقية الأراضى المحتلة على نحو بالغ الخطورة.

ونقل المتحدث عن أبو الغيط تأكيده أن حكومة نيتنياهو تتحمل المسئولية الكاملة عن اقتحام بن غفير وعن هذه الممارسات والمخططات اليمينية المتطرفة وتداعياتها على فلسطين والمنطقة بأسرها، وانعكاساتها على السلم العالمى، بما فى ذلك ما تنطوى عليه من احتمالات إشعال حرب دينية.

وأعرب السفير الأمريكى لدى إسرائيل توم نايدس أمس عن رفضه لاقتحام وزير الأمن الإسرائيلى بن غفير للمسجد الأقصى.