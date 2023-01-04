وزير الأوقاف: اقتحام المسجد الأقصى استفزاز يعلى صوت جماعات التطرف

جدة - نرمين السيد - وأصدرت وزارة الخارجية الجزائرية بيانًا، أمس الثلاثاء، وصفت فيه هذه الخطوة بأنها انتهاك فاضح لقرارات الشرعية الدولية وتحد سافر لمشاعر المسلمين والمسيحيين عبر العالم.
وأكدت الجزائر، أن هذا التصرف المدان والمرفوض، والذى يضاف إلى سلسلة الانتهاكات الممنهجة التى ترتكبها قوات الاحتلال فى حق الشعب الفلسطينى وممتلكاته ومقدساته ضمن مخطط توسعى بالغ الخطورة، ليؤكد مرة أخرى على حتمية توفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطينى ووضع حد لهذه الممارسات الإجرامية التى تقوض فرص إحياء مسار السلام فى الشرق الأوسط.
ودعت الجزائر، بحسب البيان، مجلس الأمن للأمم المتحدة إلى تحمل مسؤولياته تجاه الشعب الفلسطينى، مجددة موقفها الثابت والمناصر لهذا الشعب الشقيق فى سبيل استرجاع حقوقه المشروعة وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف.
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