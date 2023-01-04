موعد انتهاء تلقى طلبات مسابقة الأم المثالية 2023

جدة - نرمين السيد - الأم المثالية 2023

وذكرت التضامن، فى بيان لها، أنها ستواصل تلقى الطلبات حتى غد الخميس الموافق 5 يناير 2023.

ولفتت إلى أن شروط مسابقة الأم المثالية 2023 تتضمن "ألا يقل سن الأم عن 50 عامًا، وأن يكون لها قصة عطاء، فضلا عن الإلمام بالقراءة والكتابة على الأقل، وألا يزيد عدد الأبناء على 3 أبناء، ويُستثنى من هذا الشرط المحافظات الحدودية "شمال سيناء وجنوب سيناء والوادى الجديد ومرسى مطروح والبحر الأحمر وأسوان"، بحد أقصى 5 أبناء".

وتابعت: "أن يكون جميع الأبناء حاصلين على مؤهل عالٍ أو فى الفرق النهائية بالكليات أو أحد الأبناء حاصل على مؤهل فنى متوسط، ومتميز بإحدى المهن، ويُستثنى الابن ذو الإعاقة ذهنيا غير قابل للتعلم" .