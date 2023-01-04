شبورة وأمطار.. الأرصاد تكشف عن أهم التقلبات فى طقس الأربعاء

جدة - نرمين السيد - ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم الأربعاء، طقس بارد في الصباح الباكر لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد بارد ليلا على أغلب الأنحاء.

وتتكون الشبورة المائية صباحا، والتى قد تكون كثيفة أحيانا، على بعض الطرق المؤدية من وإلى مناطق شمال ووسط الصعيد.

وتتهيأ الفرص لسقوط أمطار متوسطة إلى خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، إلى جانب أمطار خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة وخليج السويس تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة الموج فى البحر المتوسط فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية شرقية إلى شمالية غربية.

أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدل وارتفاع الموج فيه من 1.75 متر إلى 2.25 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

العظمى الصغرى

القاهرة 20 11

العاصمة الادارية 19 10

6 أكتوبر 19 10

بنها 20 12

دمنهور 19 11

كفر الشيخ 19 12

المنصورة 20 11

دمياط 20 13

بورسعيد 19 13

الإسماعيلية 20 10

السويس 20 10

الزقازيق 20 11

شبين الكوم 20 11

طنطا 19 11

شلاتين 24 15

الاسكندرية 19 15

العلمين الجديدة 19 14

وادى النطرون 20 12

مطروح 19 16

السلوم 17 10

سيوة 21 08

العريش 19 12

رفح 18 10

الطور 24 12

كاترين 15 04

رأس سدر 22 12

نخل 20 04

طابا 21 12

نويبع 22 12

حلايب 23 16

شرم الشيخ 23 15

الغردقة 24 14

مرسى علم 25 14

الفيوم 20 09

بني سويف 20 09

المنيا 20 07

أسيوط 19 08

سوهاج 21 08

قنا 20 08

الأقصر 22 06

أسوان 22 09

الوادى الجديد 22 07

أبوسمبل 21 09

أبو رماد 23 14

رأس حدربة 22 15