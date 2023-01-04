جدة - نرمين السيد - وتوقعت الأرصاد أن يسود اليوم الأربعاء، طقس بارد فى الصباح الباكر لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد بارد ليلا على أغلب الأنحاء.
وتتكون الشبورة المائية صباحا قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق المؤدية من وإلى مناطق شمال ووسط الصعيد.
ولفتت إلى أن الفرص مهيأة لسقوط أمطار متوسطة إلى خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة، إلى جانب أمطار خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحرى ومدن القناة وخليج السويس تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد على فترات متقطعة.
وعن حالة البحر المتوسط، فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية شرقية إلى شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر فتكون خفيفة إلى معتدل وارتفاع الموج فيه من 1.75 متر إلى 2.25 متر والرياح السطحية شمالية غربية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأرصاد تكشف عن أهم الظواهر المؤثرة على طقس اليوم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.