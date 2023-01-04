الأرصاد تكشف عن أهم الظواهر المؤثرة على طقس اليوم

جدة - نرمين السيد - وتوقعت الأرصاد أن يسود اليوم الأربعاء، طقس بارد فى الصباح الباكر لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد بارد ليلا على أغلب الأنحاء.

وتتكون الشبورة المائية صباحا قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق المؤدية من وإلى مناطق شمال ووسط الصعيد.

ولفتت إلى أن الفرص مهيأة لسقوط أمطار متوسطة إلى خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة، إلى جانب أمطار خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحرى ومدن القناة وخليج السويس تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وعن حالة البحر المتوسط، فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية شرقية إلى شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر فتكون خفيفة إلى معتدل وارتفاع الموج فيه من 1.75 متر إلى 2.25 متر والرياح السطحية شمالية غربية.