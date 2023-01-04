حكم الصلاة على النبى عند البيع والشراء

جدة - نرمين السيد - وقالت الإفتاء على موقعها الإلكترونى على شبكة الإنترنت إن الصلاة على النبي الكريم، صلى الله عليه وآله وسلم عند البيع والشراء، أمر مشروع، يثاب عليه فاعله؛ ما دام أن نيته هي ابتغاء رضوان الله تعالى وتحصيل أجر فضل الصلاة عليه صلى الله عليه وآله وسلم، وزيادة الرزق والبركة.
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وأضافت: "القول إن ذلك بدعة هو ابتداعٌ في الدين بتضييق ما وسَّعه الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم".
واستطردت دار الإفتاء: "أما إن كان البائع يفعل ذلك عبثًا أو بغرض شهرة المبيع، وجذب الأنظار، وبيع الأشياء الرديئة؛ فهو مكروه كراهة تحريمية؛ لكونه يُشعِر بعدم التوقير والاحترام للجناب النبوي العظيم".
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