خريطة سقوط الأمطار اليوم على القاهرة الكبرى والمحافظات

جدة - نرمين السيد - وقالت الأرصاد، على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، إن هناك سقوطا للأمطار متفاوتة الشدة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى ووسط سيناء، تمتد خفيفة إلى مناطق من جنوب الوجه البحرى ومدن القناة، وخليج السويس ومناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

ولفتت الأرصاد إلى استمرار تكوُّن الشبورة المائية صباحا، قد تكون كثيفة أحيانا على شمال ووسط الصعيد.

ومن المتوقع أن يسود اليوم طقس لطيف على شمال البلاد معتدل الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، وتشير أخر صور الأقمار الصناعية إلى استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة والرعدية الممطرة على مناطق من شمال الوجه البحرى والدلتا، ومن المتوقع سقوط أمطار خفيفة خلال فترات الليل على مناطق من القاهرة الكبرى.