شركة العاصمة الإدارية: نستهدف انتقال 30 ألف موظف حتى مارس المقبل

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 3 يناير 2023 11:30 مساءً - قال المهندس خالد عباس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية، بدأت من أول أمس نقل العاملين بالدولة تباعا للعاصمة الإدارية الجديدة، حتى يتم نقل أول شهر مارس الجميع، وهم حوالى 30 ألف موظف، لافتا إلى انه بداية شهر أبريل ستعمل جميع الوزارات.

أضاف خالد عباس خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc"، الذى يقدمه الإعلامى رامى رضوان، على قناة "dmc"، أنه تم تجهيز وتخصيص 9 آلاف 42 وحدة سكنية لموظفى الدولة وجارى التعاقد مع التمويل العقارى والتسكين فيها، لافتا إلى أن الانتقال سيكون تدريجيا.

وأشار خالد عباس إلى أنه تم التنسيق مع وزير النقل لطريقة نقل العاملين للحى الحكومى وهناك أماكن انتظار للأتوبيسات لنقل الموظفين الذين لم يقيموا بالوحدات السكنية، موضحا انه لدينا صيدليات ومناطق شرطية وإسعاف وجميع الخدمات بكل أشكالها.

وفى وقت سابق التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المهندس خالد عباس، رئيس مجلس الإدارة، والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية الجديدة للتنمية العمرانية؛ وذلك لمتابعة موقف تجهيزات الانتقال الحكومي للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة، وكذا موقف أعمال تنفيذ الطرق الرئيسية والبديلة، والمشروعات المختلفة.

وخلال اللقاء، أشار المهندس خالد عباس إلى أنه تم الاتفاق مع الفريق كامل الوزير، وزير النقل، على تخصيص أماكن لانتظار الأتوبيسات التي ستقل الموظفين، ضمن منظومة النقل الجماعي الذكي، التي تقوم بتنفيذها الوزارة.

كما أكد المهندس خالد عباس توافر جميع المرافق بالمباني الحكومية، مستعرضا في الوقت نفسه موقف الخدمات المختلفة المتاحة للموظفين في المنطقة الخدمية بالحي الحكومي، خاصة ما يتعلق بالأسواق التجارية، والمحلات المتنوعة، وغيرها.

كما تم التأكيد أنه يتم حاليا متابعة دقيقة لتفاصيل مستجدات معدلات الإنجاز المتعلقة بتنمية المرحلة الأولى من مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، والمشروعات التي ينفذها القطاع الخاص.