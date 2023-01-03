التعليم تعلن حاجتها لشغل وظائف بمدرسة الضبعة النووية

جدة - نرمين السيد - عممت الإدارة المركزية للتعليم الفنى بوزارة التربية والتعليم، خطابًا على لمديريات التعليمية، للإعلان عن حاجتها لشغل مجموعة من الوظائف بنظام الندب السنوى، للمدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا التطاقة النووية بالضبعة بمحافظة مطروح.





وبحسب الخطاب، يتم التقدم بالمستندات المطلوبة إلى إدارة التعليم الفنى بالمديرية التعليمية التى تتولى تجميعها وإرسالها مع مندوب إلى الإدارة العامة للتعليم الصناعى بمكتب قطاع الكتب، بشارع فيصل، الدور الخامس، فى موعد غايته 15 يناير 2023، مع التأكيد على عدم الالتفات إلى الطلبات التى ترد بالبريد أو غير المستوفاة. الوظائف المطلوبة وعن الوظائف المطلوبة بمدرسة الضبعة لتكنولوجيا الطاقة النووية فهى كالتالى: - معلم تخصص الصناعات الميكانيكية (علمى) - معلم تخصص الصناعات الميكانيكية (عملى) - معلم تخصص الصناعات الكهربية (علمى) - معلم تخصص الصناعات الكهربية (عملى) - معلم تخصص إلكترونيات (علمى) - معلم تخصص إلكترونيات (عملى) شروط التقدم للوظائف - موافقة جهة العمل على الندب. - صحيفة أحوال وظيفية حديثة معتمدة. - الحصول على تقرير كفء فى آخر 5 سنوات. - ألا يكون قد وقع على المتقدم جزاء لمدة 5 أيام فأكثر أو محال للمحاكمة التأديبية. - إرفاق السيرة الذاتية بمستندات التقدم. - إجادة التعامل على برامج الحاسب الآلى. - اجتياز المقابلة الشخصية. اقرأ أيضا| قبل فتح باب التقديم.. كل ما تريد معرفته عن مدرسة الضبعة للطاقة النووية

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