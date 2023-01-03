جدة - نرمين السيد - شدد محافظ الإسكندرية محمد الشريف، على رؤساء الأحياء والأجهزة التنفيذية بالمحافظة بمواصلة إزالة التعديات على الأراضى الزراعية والتصدى لها بكل حزم وتكثيف المتابعة الميدانية المستمرة وردع أى مخالف والتصدى بكل حزم لأى مخالفة بكافة الأحياء.





وفى السياق ذاته، شن حى وسط برئاسة عزة سعد، حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية بنطاق الحى حيث تمكنت الحملة من إزالة 74 جبانة مخالفة تم إقامتها على الأراضى الزراعية بقرية أبيس10، ويجرى اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالف. وتواصل الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسكندرية تنفيذ الحملات والمتابعة الميدانية على مدار الساعة لمنع أى أعمال بناء على الأراضى الزراعية أو البناء المخالف واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة تجاه أى مخالف

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محافظ الإسكندرية يشدد على مواصلة إزالة التعديات على الأراضى الزراعية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.