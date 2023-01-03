القباج: المجتمع المدنى يشهد نقلة نوعية فى ظل اهتمام القيادة السياسية

جدة - نرمين السيد - وكرمت وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة بمجلس النواب رموز المجتمع المدنى فى مصر تقديرا على جهود منظمات المجتمع المدنى وبمناسبة ختام عام المجتمع المدنى الذى أعلنه السيد رئيس الجمهورية عام 2022.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعى أن المجتمع المدنى موخرا شهد نقلة نوعية فى ظل اهتمام ودعم واسع من القيادة السياسية، مشيرة إلى أن المجتمع المدنى مر بعدد من المراحل بداية بالانخراط فى الاحسان ثم الاهتمام بتقديم المساعدات العاجلة ثم الخدمات وصولا للفكر التنموى والانخراط فى التنمية الشاملة بالمجتمع والربط بين أهداف التنمية المستدامة واستراتيجية حقوق الإنسان، مثمنة فى ذلك التعاون والشراكة مع المنظمات الحقوقية كشراكة تتثق مع رؤية المجتمع المصرى الداعم لها.

ووجهت القباج الشكر والتقدير للقيادة السياسية التى أعلنت عام 2022 عاما للمجتمع المدنى، وما اتخذنه من إجراءات لدعم المجتمع المدنى أعاد تشكيل العلاقة بين المجتمع المدنى ومؤسسات الدولة مثل إلغاء المواد السالبة للحريات من قانون الجمعيات الأهلية، مشيرة إلى أنه فى ظل التحول الرقمى ومصر الرقمية ومن منظور الحوكمة كان لابد من التأكيد على ميكنة المجتمع المدنى من منطلق العدالة فى توزيع الموارد والشفافية المطلقة وتحقيق أقصى استفادة من إمكاناته، حيث تم إطلاق المنظومة الإلكترونية للجمعيات متضمنة العديد من الخدمات والربط الإلكترونى وغيرها من إجراءات الإخطار.

وأعلنت وزيرة التضامن الاجتماعى أنه قريبا سيتم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتطوع، حيث إنه لأول مرة سيكون لدينا قواعد بيانات ممنهجة وشاملة للمتطوعين ومجالات التطوع وغيرها، مشيرة إلى الدور المهم للتطوع كأحد أذرع العمل الاجتماعى.

وتناولت القباج توفيق أوضاع الجمعيات الأهلية، حيث تم مد مدة توفيق الأوضاع أكثر من مرة لإعطاء فرصة واسعة للجمعيات كى توفق أوضاعها، وليعكس الرغبة الحقيقية من الدولة فى دعم المجتمع المدنى وأن مجالات عمل الجمعيات متنوعة مابين الحماية والرعاية الصحية والاستدامة البيئية أصبحت أحد محاور الاهتمام، مؤكدة على ضرورة الربط بين المجالات الاجتماعية والاقتصادية فى العمل التنموى وتدريب الجمعيات لرفع مهاراتها فى مجالات التحول الرقمى ونشر ثقافة العمل المدنى مع التاكيد على دور الاعلام فى ذلك، مشيرة إلى أن الوزارة تلعب دور الرقيب والشريك فى ذات الوقت، وهدفنا تعزيز حوكمة العمل الأهلى والتوسع فى تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمى.

وأشادت وزيرة التضامن الاجتماعى بالتحالف الوطنى العمل الأهلى التنموى ومشاركته القوية مع الوزارة فى الحماية الاجتماعية للأولى بالرعاية، مثمنة مشاركة المجتمع المدنى فى قمة المناخ التى أقيمت فعالياتها فى مدينة السلام شرم الشيخ، موضحة أن هناك عددا من التحديات تواجه الجمعيات الأهلية، مثل ضرورة وجود عدد أكبر من الجمعيات الكبرى فى المحافظات.

ومن جانبه، قال الدكتور عبد الهادى القصبى، رئيس لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة بمجلس النواب، إن التعاون والشراكة والحوار البناء مع المجتمع المدنى مستمرة، باعتباره شريكا فعالًا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وفقا لرؤية مصر، مشددا على أن المؤسسة التشريعية أولت عناية بمؤسسات المجتمع المدنى، فأصدرت العديد من التشريعات، منها قانون رقم "32" لسنة 1964، مرورا بالقانون رقم 84 لسنة 2002، وصولا للمادة 75 من دستور 2014، والتى نصت على أن "للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية على أساس ديمقراطى وتكون لها الشخصية الاعتبارية بمجرد الإخطار، وتمارس نشاطها بحرية ولا يجوز للجهات الإدارية التدخل فى شئونها أو حلها أو حل مجالس إدارتها أو مجالس أمنائها إلا بحكم قضائى".

فى حين قال أيمن عبد الموجود، مساعد وزيرة التضامن لشؤون مؤسسات العمل الأهلى، إن العمل الأهلى فى مصر يعيش عصره الذهبى فى عهد السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى، ويحظى بدعم غير مسبوق من الحكومة ومجلس النواب، وذلك لتحقيق مصالح المواطنين.

وأضاف "عبد الموجود" أن الوزارة اتخذت عددا من الإجراءات لمساعدة الجمعيات الأهلية منها إطلاق المنظومة الإلكترونية للعمل الأهلى، والتى ستكون بداية لتنظيم العمل وحوكمة الجمعيات والتعامل بسهولة ويسر، لافتا إلى أن المنظومة لن تنجح إلا بالتكامل وتدريب الجمعيات الصغيرة، مشيرا إلى أنه مع منتصف عام 2023، ستظهر إنجازات العمل الأهلى من خلال المنظومة الإلكترونية وستساهم فى تسويق العمل الأهلى.

وأوضح مساعد وزيرة التضامن لشؤون مؤسسات العمل الأهلى أن الوزارة نظمت عدة حوارات مجتمعية مع ممثلى الجمعيات الأهلية للتباحث فيما يخص مشكلات الكهرباء والمياه والضرائب وتسعى للوصول إلى أفضل النتائج سواء من خلال قرارات من الوزارة أو من خلال تعديلات تشريعية لتشجيع العمل الأهلى للقيام بعمله.