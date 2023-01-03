متحف آثار الوادى الجديد يفتتح معرضًا بمناسبة عيد الميلاد المجيد

جدة - نرمين السيد - وقال محمود القلعى -فى تصريح صحفى اليوم الثلاثاء- إن المعرض يهدف إلى تسليط الضوء على قطع أثرية مميزة من الفترة القبطية، ويضم 6 قطع أثرية أبرزها مسرجة من البرونز عليها رمز الصليب وغطاء للرأس من الكتان عليه رمز الصليب.
وأضاف أنه على هامش المعرض، سيقيم المتحف ندوة علمية بعنوان "سمات الفن فى الفترة القبطية" وعدد من الجولات الإرشادية خلال فترة المعرض الذى يستمر حتى 10 يناير الجارى.
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