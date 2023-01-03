محافظ أسوان يعتمد المخطط الاستراتيجى لمدينة أسوان بمساحة 24770 فدانا

جدة - نرمين السيد - اعتمد محافظ أسوان أشرف عطية المخطط الاستراتيجى العام لمدينة أســوان بناء على الحيز العمرانى السابق اعتماده من الهيئة العامة للتخطيط العمرانى بإجمالى مساحة 24 ألفا و770 فدانا.





وكشف عطية - فى بيان اليوم الثلاثاء - أن المخطط الاستراتيجى العام لمدينة أسوان شمــل توطين كافة المشروعات التنموية والخدمية والاستثمارية، بجانب مناطق الامتداد العمرانى التى تمت إضافتها بعيدا عن الأراضى الزراعيـة للحفاظ عليها وحمايتها من التعدى لتجنب خلق مناطق وبؤر عشوائية، وهو الذى يتوازى مع جهود المحافظة لمواجهة تحديات التوسعات العمرانية والتنموية والتى من أبرزها تعدد جهات الولاية.

وأشار إلى أن الاعتماد يأتى تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بإضافة أراض من الظهير الصحراوى للمدينة شاملة مناطق امتداد شرق حى الصداقة الجديدة لخلق مجتمع عمرانى جديد يمكن أن يستوعب كافة الامتدادات العمرانية، وكذلك البديل الأمثل للمناطق العشوائية وغير المخططة، علاوة على منطقة الامتداد غرب نهر النيل كتوسع مستقبلى للمدينة.

وثمن محافظ أسـوان الدور الذى تقوم به الهيئة العامة للتخطيط العمرانى لإنهاء كافة المخططات الاستراتيجية للمدن والقرى تمهيداً لقيام إدارة التخطيط العمرانى بالمحافظــة بإعداد واعتماد المخططات التفصيلية بناء على المخطط الاستراتيجى الذى يتم اعتمـاده من وزارة الإسكان وفقاً لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008.