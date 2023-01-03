رونالدو: فخور بقرار الانضمام إلى النصر.. وحان وقت تحدى جديد فى آسيا

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 3 يناير 2023 07:28 مساءً - أكد النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو، الوافد الجديد لصفوف فريق النصر، على فخره بالإنضمام إلى الفريق السعودى خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية فى صفقة مجانية.

وقال رونالدو فى المؤتمر الصحفى لتقديمه لاعبا جديدا فى فريق النصر السعودى "فخور باتخاذ هذا القرار المهم والكبير في حياتي، في أوروبا فزت بكل شيء، تحد جديد أخوضه في آسيا بعد أن لعبت في أكبر الأندية العالمية".

أضاف رونالدو "العديد من الأندية حاولت التوقيع معي، من البرازيل، البرتغال، أستراليا، لكنني أعطيت كلمتي لهذه النادي وأنا فخور بهذه الفرصة"، وتابع "شعوري جيد هنا في السعودية وأنا فخور بنفسي وبقراراتي".

أعلن نادى النصر السعودي، مساء الجمعة الماضى، تعاقده مع النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو، بعقد لمدة موسمين ونصف الموسم، فى صفقة انتقال حر، حتى 2025، بعد أن فسخ عقده مع فريقه السابق مانشستر يونايتد.

وذكر نادي النصر في بيانه الرسمي تفاصيل التعاقد، وذلك كما يلي: "الرياضي الأعظم عالميا يوقع رسميا لـ العالمي، وقع رئيس مجلس إدارة نادى النصر مسلى آل معمر قبل قليل عقدا مع نجم كرة القدم كريستيانو رونالدو".

وأضاف البيان: "يمتد عقد كريستيانو رونالدو مع النصر حتى عام 2025، وسيرتدى القميص رقم 7 مع نادي النصر، "تمت مراسم توقيع العقد، في العاصمة الإسبانية مدريد".

ووصل البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب فريق النصر الأول وعائلته فى وقت متأخر أمس، إلى الرياض العاصمة السعودية، عبر طائرة خاصة تقله من مدريد، برفقة عائلته ومجموعة من مستشاريه الإعلاميين والقانويين، وسط تشديدات أمنية لمنع استقبال الأسطورة البرتغالية في المطار.

فيما ذكرت قناة "الإخبارية" السعودية، أنه تقرر منع كافة وسائل الإعلام والجماهير من التواجد في صالة المطار عند وصول كريستيانو رونالدو نظرا لوجود حفل جماهيري عالمي خاص به في "مرسول بارك".